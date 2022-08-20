數位中介法戕害言論自由！國民黨批綠創造網路新東廠

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國民黨質疑，民國102年時任民進黨立委林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、陳其邁、李俊俋等人，曾提案修正《社維法》，公開指稱「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障」，現在這些人分別是民進黨所提名的縣市首長參選人，《數位中介法》要破壞言論自由，你們難道不用站出來說清楚你們的立場？難道不該站出來「保障謠言的言論自由」，呼籲中央停止立法？
國民黨指出，該法若通過，還將捐助25億成立公設財團法人，立法委員無從監督，可能成為執政黨染指網路言論的白手套。目前已有多家民間事實查核機構可與業者合作協助判定網路傳言真偽，尚有若干爭議，為何非得將事實查核工作收回由政府或者政府實際掌控的財團法人一把抓？民進黨政府以打假消息為名行管制言論之實，所作所為又與中共「網信辦」有何不同？如此看來，綠共紅共難不成一家親？
國民黨認為，已有《PTT》或《巴哈姆特》等若干平台業者指出，若政府執意立法，等於是逼迫他們關站、或者是禁止所有政治性言論；甚至連《LINE》都質疑，難道政府連民眾所有的私人對話都要納入監管、加註警語？甚至台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）、台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）、台灣數位平台經濟協會（DEAT）等數位產業相關代表性團體也已發表聲明反對立法。對於如此傷害言論自由、網友及業者都不買單的惡法，呼籲民進黨政府聆聽民意，回頭是岸退回草案，民進黨立委也應站在人民立場，拒審此案，民進黨縣市首長候選人更應出來表態，呼籲中央政府收回成命。國民黨將堅持與人民站在一起，反對《數位中介法》立法。