男星辣妻比基尼照太性感！慘被檢舉　她提2點反擊

F.I.R成員阿沁的辣妻花花，外表甜美卻擁有火辣的F級身材，婚後兩人育有2女，花花時常在社群媒體上分享日常生活，偶爾也會放上穿著清涼的美照，而她近來發文透露，最近因為放上比基尼辣照被網友檢舉了，讓她無奈的呼籲：「用健康的眼光去看待世上每一個美好。」
花花在臉書放上與女兒們穿著泳衣，她穿著比基尼的照片，並發文提到，常常收到一些關於在孩子面前穿比基尼會不會害羞的訊息，那些訊息中也有不友善或是不婉轉的，甚至還有人直接檢舉照片太裸露，她分享自己的2點看法，其一是：「對我來說，身體跟生活都是一種藝術，平時健身鍛鍊、注意飲食維持身材，努力把體態雕塑成自己喜歡的模樣，都那麼努力付出了，為什麼不能好好展現成品呢？」
花花接著提到：「對的時間地點做對的事，我也不是走在大街上只穿泳衣，帶孩子去游泳、去海邊才會穿比基尼，我認為去玩水穿泳裝是一件很健康的事，不然天氣那麼熱還要全身包緊緊？同時我也會教導我的孩子健康看待自己與別人的身體，學會尊重不一樣的個體是很重要的。」
花花也說道：「當你的心是健康的，眼光也會是健康的，我從來不覺得這是一件需要害羞被掩飾的事情，孩子的老師、同學家長...都有追蹤我，甚至都很固定看我每一則限時動態。」最後她表示：「愛自己，愛自己的身體。用健康的眼光去看待世上每一個美好。」