亞洲工業4.0智慧製造展9大主題 吸引千家廠商共襄盛舉
年度最大智慧製造實體展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」將於下週8月24日在台北南港展覽館一、二館盛大登場，開幕典禮將於當天上午9:30於台北南港展覽館一館1樓I區光廊舉行，邀請到總統蔡英文、無任所大使林佳龍、經濟部長王美花等政府長官和駐台使節及企業先進一同揭開展會序幕。
今年匯集九大科技主題展「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台灣國際雷射展」、「台北國際流體傳動與智能控制展」及「台北國際數位化機械要素展」。參展商達一千多家，使用四千個攤位，以四層樓的規模展出，展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢。
自動化展與機器人展除了匯集國內關鍵零組件領導品牌、整廠自動化解決方案供應商外，更有來自德國、日本、瑞士等多家知名外商公司展出。模具展及3D列印展聚焦產品開發端的製程相關技術，協助國內業者從OEM轉型為ODM的角色。
物流暨物聯網展與冷鏈科技展展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、高速自動分揀機等，透過科技降低人力仰賴，解決業者在倉儲空間及分揀效率上的痛點。雷射展今年邁入第十屆，展出規模更創新高，除了有光學、板金、五金等產業公協會及廠商共襄盛舉，更獲歐美日國際大廠連續支持。流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件，為企業產能打下穩固根基。
展覽同期搭配逾百場專業論壇及研討會活動，「2022 TAIROA國際論壇」邀請友嘉、勤誠、中鼎等業界經營管理者，分享企業關鍵競爭力；「臺德智慧機械論壇」透過台灣與德國的業界專家對談，分享台德工業的合作案例，提供業者絕佳的國際交流平台。「先進成型」與「智慧物流」雙論壇，連續四天暢談元宇宙、冷鏈科技、物流地產、物流科技到新零售等趨勢議題。