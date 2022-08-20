獨／壯壯和重機合照「放飛下半身」 人間水蜜桃名不虛傳
樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯，擁有清甜五官、健美身材，出道10年，月初終於發行首本個人寫真集，自豪秀出「精品級蜜桃臀」，因而被封為「人間水蜜桃」，《NOWnews今日新聞》取得未曝光高清寫真照片，她和重型機車拍攝，大方展露完美臀線，讓人看得臉紅心跳。
寫真集端出入行以來最大尺度，每張作品獨一無二，其中一張壯壯綁公主頭，穿牛仔流蘇夾克、高筒馬靴，一手高舉信號彈，側身回眸擺拍，背景停放一輛大型重機，只見她整顆歐美翹臀外露，線條立體又緊實，乍看之下還以為沒穿褲子，其實內搭是一件高衩泳衣。
效力台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy的壯壯，對於近來外界質疑啦啦隊女孩只會裸露、賣弄身材，正色表示「性感不等於賣騷」，她說，加入Formosa Sexy前就知道，團隊就是以性感為特色，對她來說不僅是很大的挑戰，也是很棒的嘗試。
壯壯說：「對於性感這兩個字，每一個人的解讀都不同，但在我們啦啦隊中『性感』代表『敬業』，這是我們工作的本分，除了舞蹈跳好，應援做好外，性感就是這個啦啦隊的宗旨。」（編輯：楊穎軒）
壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》，已經正式發售，點此看更多。