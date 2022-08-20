COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／壯壯和重機合照「放飛下半身」　人間水蜜桃名不虛傳

▲「人間水蜜桃」壯壯發行首本個人寫真集。（圖／水靈文創提供）
▲「人間水蜜桃」壯壯發行首本個人寫真集。（圖／水靈文創提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-20 11:07:182022-08-20 11:31:35

樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯，擁有清甜五官、健美身材，出道10年，月初終於發行首本個人寫真集，自豪秀出「精品級蜜桃臀」，因而被封為「人間水蜜桃」，《NOWnews今日新聞》取得未曝光高清寫真照片，她和重型機車拍攝，大方展露完美臀線，讓人看得臉紅心跳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，近來人氣上漲。（圖／壯壯臉書、IG）
▲壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長，近來人氣上漲。（圖／壯壯IG）
▲▼壯壯有顏值又有身材，人氣持續累積。（圖／Ula Shen臉書）
▲壯壯2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」。（圖／壯壯臉書）
▲（圖／壯壯IG）
▲壯壯近期參戰體育實境節目《全明星運動會4》，知名度大開。（圖／壯壯IG）
寫真集端出入行以來最大尺度，每張作品獨一無二，其中一張壯壯綁公主頭，穿牛仔流蘇夾克、高筒馬靴，一手高舉信號彈，側身回眸擺拍，背景停放一輛大型重機，只見她整顆歐美翹臀外露，線條立體又緊實，乍看之下還以為沒穿褲子，其實內搭是一件高衩泳衣。

▲壯壯大展美臀曲線。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯大展臀部曲線。（圖／水靈文創提供）
效力台新夢想家啦啦隊Formosa Sexy的壯壯，對於近來外界質疑啦啦隊女孩只會裸露、賣弄身材，正色表示「性感不等於賣騷」，她說，加入Formosa Sexy前就知道，團隊就是以性感為特色，對她來說不僅是很大的挑戰，也是很棒的嘗試。

▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
壯壯說：「對於性感這兩個字，每一個人的解讀都不同，但在我們啦啦隊中『性感』代表『敬業』，這是我們工作的本分，除了舞蹈跳好，應援做好外，性感就是這個啦啦隊的宗旨。」（編輯：楊穎軒）

壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》，已經正式發售，點此看更多。 


鄭家純真的光溜溜！畢業作曝光了　網友：老婆沒讓人失望

「中職高嘉瑜」一張照片疑似沒穿內褲　友人驚：要暴動了

獨／壯壯泳衣拉鍊「退到胸口」　訓練水蜜桃影片瘋傳

宋智孝「超美洋裝」旅遊　金鍾國傻了：妳是去勾引男人嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀