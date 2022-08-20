中秋送禮尚好 寬心園吳寶春聯名果酥禮盒搭三好醬

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寬心園執行長張志遠表示，烘焙主要原料是蛋、奶，無蛋奶可說是一大挑戰。經主廚一再研發試驗，終於開發出果酥「餅皮」，是以成分最單純的無添加燕麥奶取代牛奶，以日本植物油脂取代動物油脂，以日本小麥全粒粉的麥香取代傳統的奶香，口感意外酥鬆清香。
至於果酥內餡，是以天然的水果纖維為主體，再加入果汁、果泥、蔗糖、麥芽糖等天然素材，成分簡單，完全不添加化學添加物，微酸、低甜、順口，有鳳梨、檸檬及柑橘三種口味，每盒9顆裝，8月底前預購，可享早鳥優惠價。
根據世界素食人口報告指出，台灣素食人口已突破300萬，約佔全台人口13％，加上近年健康意識抬頭，追求健康和無肉飲食的素蔬食人口與日俱增，吃素不再侷限宗教信仰，也有人是基於健康、環保訴求，所以估計潛在素蔬食人口上看600萬，蔬食料理商機龐大。為此，寬心園與佛光大學攜手，年初推出手工醬料「三好醬」，包括香菇辣椒醬、香草堅果醬及素XO醬，大獲市場好評。
搶攻中秋送禮商機，寬心園與佛光大學於8月再次合作推出2款好醬，一是代表台灣味的「麻油薑泥醬」，還有融合傳統與創新的「猴菇梅干醬」。張志遠說，前者是採用在地新鮮薑泥與低溫初榨黑麻油融合，再搭配天然調味料，可用來拌麵、炒飯及調味蔬菜，加入湯品或作為火鍋湯底更添風味，可說是百搭萬用好醬。至於「猴菇梅干醬」是採用梅干菜搭配猴頭菇，加入適量香椿調味，味道甘醇香濃，拌飯、拌麵或烹煮菜餚，讓人口頰留香。