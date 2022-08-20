中秋送禮尚好 寬心園吳寶春聯名果酥禮盒搭三好醬

知名蔬食品牌寬心園，再次與世界冠軍麵包師傅吳寶春聯名推出「月讀島嶼」中秋果酥禮盒，全素且無奶蛋、無蜂蜜，內餡以天然水果纖維為主體，有鳳梨、檸檬及柑橘三種水果酥口味，照顧素食族外，也讓消費者多一種選擇，市場迴響熱烈，銷售量較去年翻倍。另寬心園與佛光大學攜手繼「三好醬」後推出「麻油薑泥醬」，美味又健康，送禮自用兩相宜。

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長年致力推行蔬食運動的寬心園，除了藉由日常食事呼籲大眾一起關注身體與土地的健康外，更不斷透過節慶料理的創新研發，激盪出蔬食多元美味。以「月讀島嶼」中秋企劃為例，去年首度與吳寶春聯名，嚴選本土秋分食材，諸如桂圓紅棗、荔枝玫瑰等，開發六款經典口味，今年再次合作，吳寶春給了寬心園新課題，希望以台灣風味烘焙方式，維持全素設定，無奶蛋也無蜂蜜。

▲知名蔬食品牌寬心園與吳寶春攜手推出的聯名果酥禮盒，全素無奶蛋，有鳳梨、檸檬及柑橘三種口味。（圖／寬心園提供）

寬心園執行長張志遠表示，烘焙主要原料是蛋、奶，無蛋奶可說是一大挑戰。經主廚一再研發試驗，終於開發出果酥「餅皮」，是以成分最單純的無添加燕麥奶取代牛奶，以日本植物油脂取代動物油脂，以日本小麥全粒粉的麥香取代傳統的奶香，口感意外酥鬆清香。

至於果酥內餡，是以天然的水果纖維為主體，再加入果汁、果泥、蔗糖、麥芽糖等天然素材，成分簡單，完全不添加化學添加物，微酸、低甜、順口，有鳳梨、檸檬及柑橘三種口味，每盒9顆裝，8月底前預購，可享早鳥優惠價。

▲送禮市場流行聯名風，寬心園與佛光大學推出的聯名好醬，採用在地食材，美味健康，市場好評。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.20)

根據世界素食人口報告指出，台灣素食人口已突破300萬，約佔全台人口13％，加上近年健康意識抬頭，追求健康和無肉飲食的素蔬食人口與日俱增，吃素不再侷限宗教信仰，也有人是基於健康、環保訴求，所以估計潛在素蔬食人口上看600萬，蔬食料理商機龐大。為此，寬心園與佛光大學攜手，年初推出手工醬料「三好醬」，包括香菇辣椒醬、香草堅果醬及素XO醬，大獲市場好評。