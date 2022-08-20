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余苑綺「不菸酒愛蔬果」8年4器官遭侵蝕！罹癌主因曝光了

▲余苑綺18日一早病情惡化，但平常不菸不酒、愛吃蔬果的她，為何仍罹癌？主因曝光了。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
▲余苑綺18日一早病情惡化，但平常不菸不酒、愛吃蔬果的她，為何仍罹癌？主因曝光了。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 11:30:57

藝人余苑綺2014年發現直腸癌第3期，抗癌多年的她18日一早傳出病情惡化，狀況並不樂觀，家人接獲消息也都紛紛趕到醫院陪伴，據悉，家屬已同意若病危便不再急救。事實上，余苑綺曾經透露自己愛吃蔬果、不菸不酒，作息也正常，卻仍罹癌，其實真正原因是「基因問題」，她曾經做過基因檢測，結果讓人相當意外。

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▲余苑綺辛苦抗癌8年。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
▲余苑綺辛苦抗癌8年。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
事實上，余苑綺曾在節目中透露，自己平常愛吃蔬菜水果、不菸不酒，又常常運動，作息也很正常，是家中生活習慣最健康的人，但卻罹患了直腸癌，雖然她堅強樂觀，但這些年來經歷過約70次化療，還是難忍痛苦，也曾在醫院哭著打電話跟余天說「我不要做化療了，不想再做了」，字字句句都惹人心疼。

隨著病況惡化，之後還擴散到淋巴、肺部、肝臟和大腸，目前情況其實不太樂觀。事實上，她30歲之前都沒做過健康檢查，直到2014年全家一起做基因檢測，才發現她的大腸罹癌指數高出一般人5.56倍，罹患肝癌的機率更是高出常人5.17倍，才知原因和「遺傳」有關。

▲余苑綺18日一早傳出病況不樂觀。（圖／余苑綺臉書）
▲余苑綺18日一早傳出病況不樂觀。（圖／余苑綺臉書）
余苑綺2014年罹患直腸癌，2019年復發，癌細胞也擴散至大腿胯骨，而在去年7月底，她也緊急住院開刀，熬了17個小時才從手術室出來。對此，親弟弟余祥銓當時也說，因為余苑綺肺部已經切了一大半，沒辦法再開刀，只能透過化療；余苑綺的母親李亞萍當時得知基因檢測結果時，還自責哭喊「我覺得我要負很大的責任，因為我是媽媽」。

▲18日一早接獲余苑綺病情惡化，李亞萍忍不住痛哭。（圖／記者侯家瑜攝）
▲18日一早接獲余苑綺病情惡化，李亞萍忍不住痛哭。（圖／記者侯家瑜攝）
至於余苑綺的父親余天前幾日被問到女兒病況，一臉哀傷地說：「狀況非常不好，早上就有被通知，本來早上要去林佳龍那邊的記者會，我已經到了樓下，院長打電話給我說，女兒狀況不好，所以我就趕來了，現在意識不是很不清楚，現在她老公在，我們回去可能吃個晚飯再來，病房太多人。她用比的說，叫我讓她走了，我怎麼捨得，怎麼可能讓她走，我說不可以，拜託！」（編輯：郭佩蓉）

▲余苑綺18日意識不清，哭求「放我走」，余天受訪情緒崩潰。（圖／記者侯家瑜攝）
▲余苑綺18日意識不清，哭求「放我走」，余天受訪情緒崩潰。（圖／記者侯家瑜攝）

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