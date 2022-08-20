首屆新竹創新科技論壇將登場 建構在地跨領域合作平台
新竹地區為全球科技產業之重鎮，尤其是半導體、資通訊產業之重要基地。新竹也是台灣高等科學教育之搖籃，更是國家研發法人聚集之地。而光電科技工業協進會（PIDA）爭取縣政府支持，推動「新竹創新科技產業論壇」，以化合物半導體、生醫、太空、車用科技等為主題，邀請相關領域之專家演講或座談，以促進跨業交流，開創新竹地區前瞻科技論壇平台。
今年新竹創新科技產業論壇將於8月24日於陽明交通大學電子資訊研究大樓國際會議廳舉辦。此論壇於地主陽明交通大學校長林奇宏開幕致詞之後，即邀請縣長楊文科現場致詞；並還有竹科管理局局長王永壯、明新科技大學校長劉國偉、化合物半導體及設備產學聯盟主委徐秀蘭、國科會次世代化合物半導體前瞻研發計畫召集人徐碩鴻、光學公會榮譽理事長林泰朗、光電學會副理事長洪瑞華等連袂致意，並簽署此論壇之合作備忘錄。
此外為了落實人才培育，新竹創新科技論壇翌日（8/25）也舉辦化合物半導體產業論壇新竹班，邀請GaN System、台大黃建璋特聘教授、應用材料、陽明交通大學郭浩中講座教授等講師講述InP、GaN、SiC等相關技術之發展趨勢，讓產業掌握高頻、高功率、寬能隙等新興半導體的應用商機。
PIDA執行長邰中和表示，此論壇首創新竹地區高科技跨領域交流平台，可促進產官學研等人士之間的交流，以達到跨業合作的效益，並有助於新竹地區半導體、資通訊、AI等產業交流合作與創新投資。而論壇也與國科會次世代化合物半導體前瞻研發計畫辦公室合作舉人才培訓課程，可充實業界人才能力，提升產業競爭力。