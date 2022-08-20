首屆新竹創新科技論壇將登場　建構在地跨領域合作平台

新竹地區為全球科技產業之重鎮，尤其是半導體、資通訊產業之重要基地。新竹也是台灣高等科學教育之搖籃，更是國家研發法人聚集之地。而光電科技工業協進會（PIDA）爭取縣政府支持，推動「新竹創新科技產業論壇」，以化合物半導體、生醫、太空、車用科技等為主題，邀請相關領域之專家演講或座談，以促進跨業交流，開創新竹地區前瞻科技論壇平台。

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今年新竹創新科技產業論壇將於8月24日於陽明交通大學電子資訊研究大樓國際會議廳舉辦。此論壇於地主陽明交通大學校長林奇宏開幕致詞之後，即邀請縣長楊文科現場致詞；並還有竹科管理局局長王永壯、明新科技大學校長劉國偉、化合物半導體及設備產學聯盟主委徐秀蘭、國科會次世代化合物半導體前瞻研發計畫召集人徐碩鴻、光學公會榮譽理事長林泰朗、光電學會副理事長洪瑞華等連袂致意，並簽署此論壇之合作備忘錄。

此外為了落實人才培育，新竹創新科技論壇翌日（8/25）也舉辦化合物半導體產業論壇新竹班，邀請GaN System、台大黃建璋特聘教授、應用材料、陽明交通大學郭浩中講座教授等講師講述InP、GaN、SiC等相關技術之發展趨勢，讓產業掌握高頻、高功率、寬能隙等新興半導體的應用商機。