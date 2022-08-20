艾成創作曲履被拒！自唱「生命傑作」引淚目：走後被看見
藝人艾成於17日墜樓身亡，讓粉絲及好友相當不捨。據悉，他從《超級偶像》歌唱節目第二屆，奪得總冠軍後星路卻不太順遂，僅發行一張專輯和一張EP，他的臉書專頁也於19日透露，他先前的創作歌曲都被拒絕，並公開他不久前剛完成錄音的自創曲《傑作》，勵志的歌詞加深厚的嗓音，讓粉絲心痛寫下「為什麼你的光芒是在生命消失後才被發掘」。
「艾成的異想世界」臉書粉專在事後發短暫關閉，現在已重新公開並由經紀公司代為經營，粉專於19日公開他生前演唱自創曲《傑作》的畫面，雖然沒有華麗的舞台，但他濃厚的嗓音搭配吉他伴奏，卻也能將歌曲的力量展現出來。
當他唱到歌詞，「我對得起我」、「誰說滿分就快樂」、「我就是我生命的傑作」、「這世界太自由，將會去哪裡沒想過」，彷彿用盡全力唱出自己的心聲。而粉專則寫下「你我都是屬於自己生命中的傑作，艾成最初沒期待歌曲會被採用，因先前他所創作的歌都被拒絕，但熟悉的旋律讓歌曲獲得重生」。
畫面及歌聲讓網友全淚目，「你是生命的傑作，如此好的歌聲，太早消逝了」、「用心唱出來的生命力，為何不是在更早之前被聽到呢」、「不管在哪裡都要繼續發光發熱著一切安好、快樂」、「麼好聽的歌聲，但為什麼是在這樣的情形下才能讓大家聽到呢？真的太好聽、但也太可惜⋯」、「好好聽，但是聽完好難過」。（編輯：鍾怡婷）