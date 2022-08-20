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余苑綺「抗癌期間善舉」曝光！友揭2人互動：她無比溫暖

▲余苑綺因直腸癌病危消息震驚社會，各界許多名人紛紛祝福祈禱。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
▲余苑綺因直腸癌病危消息震驚社會，各界許多名人紛紛祝福祈禱。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 13:23:19

藝人余天及李亞萍的二女兒余苑綺，飽受直腸癌之苦已經長達8年，18日驚傳病情惡化急轉直下，病危消息震驚社會，對此各界許多名人除了紛紛祝福祈禱外，也分享各自眼中的余苑綺，毒理學專家招名威今（20）日也表示，余苑綺是無比的溫暖、謙虛、有禮貌的人，化療70次難以想像，並呼籲網路酸民別再用言語攻擊。

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招名威在臉書發文表示，「如果真的認識余苑綺，你們會知道她是無比的溫暖謙虛有禮貌」，他提到自己幾年前帶小朋友去榮總回診時，常會在兒童門診和余苑綺夫妻一起排隊，「當時她已經開始化療，但總是會讓座老人家，也不會對人視而不見，有時人潮擁擠或是排隊時間攏長，她也就是靜靜坐在旁邊陪著小朋友，和大家一樣一等三四個小時，不會大聲嚷嚷像些大媽似的那樣想爭取權益什麼的」。

▲余苑綺昨（18）日一早病情惡化。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
▲毒理學專家招名威透露，余苑綺是無比溫暖謙虛有禮貌的人。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
招名威更補充，除了在醫院的相遇外，自己雖然只是幾年前和余苑綺在節目上相遇幾次，但幾次的相處下來，余苑綺不僅不誇大，更沒有星二代的那種驕氣，反而給人親近溫暖的感覺。招名威說道「罹患癌症已經很難過了，化療70次真的已經不是用努力、堅強這種字眼所能形容的，她的勇氣和毅力真的都不是一般人可以想像的」。

不過針對部分人仍會在網路上對余苑綺和其家人酸言酸語，招名威強調「癌症病人很難熬，家屬更難熬，但你可知道酸民的酸言酸語就像無形殺手一樣，既無知，也無良，酸民們請停止再傷害他們吧，不要再用你所認為的言論自由去霸凌，因為這真的沒有意義」最後祝福余苑綺「保重健康，加油！妳的努力，懂的人都知道！」（編輯：張志浩）


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