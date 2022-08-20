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中介法惹怨！9年前喊「網路言論是權利」　蔡英文說話了

▲稍早蔡英文在彰化為候選人站台，被媒體問起中介法是否要喊卡中止，僅冷淡2字「謝謝」，並未多做說明。（圖／民進黨提供）
▲稍早蔡英文在彰化為候選人站台，被媒體問起中介法是否要喊卡中止，僅冷淡2字「謝謝」，並未多做說明。（圖／民進黨提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 13:53:57

國家通訊委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，期以約束網路平台違法或假訊息，包含PTT、Dcard、YouTube、臉書等平台都將納管，令各界炮轟根本是限制言論自由；總統蔡英文9年前的貼文也被挖出，內容高喊「使用網路發表意見、接受資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」，讓民眾大嘆根本是自打臉，稍早蔡英文在彰化為候選人站台，被媒體問起中介法是否要喊卡中止，僅冷淡2字「謝謝」，並未多做說明。

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CC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場，痛批《中介法》針對言論自由規定，讓業者無所適從，同時引發廣大反彈聲浪，原本預計在8月25日辦理第4場說明會也緊急喊卡。

▲蔡英文2013年6月17日在臉書發文，表示「身為這個民主國家的一份子，我反對政府提出的『電信法第九條修正草案』」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文2013年6月17日在臉書發文，表示「身為這個民主國家的一份子，我反對政府提出的『電信法第九條修正草案』」。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
蔡英文在2013年6月17日針對電信法第九條修正案的看法也被挖出，當年蔡英文在臉書寫道「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪，身為這個民主國家的一份子，我反對政府提出的『電信法第九條修正草案』，也呼籲行政院主動把這個案子退回，不予審議」。

蔡英文當時說，繼不久前智財局打算以侵權為由，逕自以行政命令封鎖境外網站開始，到最近的電信法第九條修正案，準備授權給主管機關可以逕自以有「妨害公序良俗」之嫌，要求業者斷網或刪除網路內容，政府接二連三的試圖限制人民網路活動的舉措，已經引起社會相當的疑懼，擔心政府正一步步的剝奪人民的自由。

蔡英文也強調，一旦行政權力可以經由這些不明確的法律概念獨斷至此，那麼原本像是『反對媒體壟斷』這樣的社會改革運動，也可以視為『違反社會秩序』而被禁止在網路宣傳、討論，而從來就應該多元而充滿創造力的網路平台，也將因為行政權基於各種主觀喜惡，動輒戴上『違反善良風俗』的大帽子，而終究斷絕了這個社會活躍的動力

▲（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
▲（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
此外，資深媒體人黃暐瀚也在臉書翻出2013年立法院提案，民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，讓黃暐瀚痛批，提案還列在立院的議事處，民進黨想否認都甩不開，同時質疑當年要言論自由，「現在不用言論自由了？」。（編輯：孫唯容）

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