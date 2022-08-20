中介法惹怨！9年前喊「網路言論是權利」　蔡英文說話了

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蔡英文在2013年6月17日針對電信法第九條修正案的看法也被挖出，當年蔡英文在臉書寫道「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪，身為這個民主國家的一份子，我反對政府提出的『電信法第九條修正草案』，也呼籲行政院主動把這個案子退回，不予審議」。
蔡英文當時說，繼不久前智財局打算以侵權為由，逕自以行政命令封鎖境外網站開始，到最近的電信法第九條修正案，準備授權給主管機關可以逕自以有「妨害公序良俗」之嫌，要求業者斷網或刪除網路內容，政府接二連三的試圖限制人民網路活動的舉措，已經引起社會相當的疑懼，擔心政府正一步步的剝奪人民的自由。
蔡英文也強調，一旦行政權力可以經由這些不明確的法律概念獨斷至此，那麼原本像是『反對媒體壟斷』這樣的社會改革運動，也可以視為『違反社會秩序』而被禁止在網路宣傳、討論，而從來就應該多元而充滿創造力的網路平台，也將因為行政權基於各種主觀喜惡，動輒戴上『違反善良風俗』的大帽子，而終究斷絕了這個社會活躍的動力。
此外，資深媒體人黃暐瀚也在臉書翻出2013年立法院提案，民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，讓黃暐瀚痛批，提案還列在立院的議事處，民進黨想否認都甩不開，同時質疑當年要言論自由，「現在不用言論自由了？」。（編輯：孫唯容）