蔣萬安：陳時中替數位中介法擦脂抹粉　無視言論自由

台北市長參選人蔣萬安今（20）日出席文山區後援會幹部授證大會，致詞時表示，此次選舉要獲得勝利的唯一方法，就是團結一致對外。對於《數位中介服務法》引發之爭議，蔣萬安則嚴正強調，民進黨一直以來把鄭南榕追求100%言論自由奉為聖經，蔡總統也曾在臉書公開反對修改電信法第9條，但今天卻藉由中介法來箝制言論自由，背棄信念，令人非常遺憾。蔣抨擊，陳時中還在為這部法案擦脂抹粉，甚至說假新聞需要評議這樣的藉口，完全無視這部法案對於台灣民眾言論自由的傷害，「我是律師出身、現任的立法委員，我直接直接公開反對這部惡法」。
至於衛福部疫苗採購價格封存30年，蔣萬安表示，「原來我們的疫苗採購合約跟我們總統的論文一樣，都是不能見人的極機密。」對台灣人民來講，用我們的錢還讓我們等不到疫苗，陳時中到底隱藏了多少貓膩不敢公開？全世界的疫苗採購合約，疫苗價格都是公開的，只有陳時中不敢告訴台灣民眾錢花到哪、花了多少，「這樣的政治人物，台北市民敢讓他管每年1700億的預算嗎？」
關於陳時中抱怨唱歌被污名化，蔣萬安表示，陳時中是最沒有資格喊冤、指控他人污名化他的人，「防疫期間，他污名化多少染疫者？污名化了多少對於防疫提出正面建議的人？污名化了多少願意為政府來採購疫苗的民間團體？污名化了萬華是防疫的破口」。
被問及明天將舉辦的升旗典禮，蔣萬安說明，823炮戰的精神，就是展現中華民國堅強的韌性，以及代表台灣社會不分族群、不分先來後到，共同捍衛中華民國的精神，絕不是民進黨所講的共產黨跟國民黨打仗。「沒有823炮戰當時犧牲的國軍和前線的民眾，怎麼會有今天安和樂利的台澎金馬？」所以我們必須要深深得感念，並感謝他們。