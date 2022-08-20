余苑綺求父親「讓我走」 醫師：我們要用最美姿態說再見
余天、李亞萍次女余苑綺（已改名余泳澐）對抗直腸癌8年，18日情況惡化，醫院發出病危通知，她虛弱地用手向余天示意「讓我走」，雙親情緒崩潰。美女醫師許書華心疼地說：「真的是十分、十分辛苦...這麼年輕的生命，怎捨得呢？」
許書華在臉書表示，「安寧緩和醫療」、「病人自主權利法」也是家醫科致力的領域之一，雖然談生死很沉重，但現代醫藥的確還是有極限、力有未逮，因此遇到這些極限，將對於「治癒疾病」的努力，轉成「保有生命尊嚴、生活品質，善終」的努力，也是醫者持續用心致力之所在。
「醫療說到底，治療的不只是疾病，而是『整個人』」，許書華聲明，這絕對不是放棄，面對生命、人類的極限，我們依舊可以是展現力量的鬥士，用最美的姿態說再見，「這個課題不簡單，但每個人終將面對。是我們都該好好了解學習的」，文末，再次強調：「道謝、道歉、道愛、道別，用最美的姿態說再見。」
貼文一出，超過8千名網友按讚，「放手很難很不捨～但好好讓她走也是愛的表現」、「我今年初才這樣送走我媽媽，余天夫婦的心情我可以理解」、「每個人都有選擇善終的權利，因為家屬的捨不得，一次又一次的醫療行為其實是折磨」、「希望每個人都能有尊嚴地，以最優雅的姿勢，離開人世...」（編輯：楊穎軒）