柯文哲說高雄人口外移嚴重　高市酸：建議先看看台北

民眾黨主席柯文哲偕同民眾黨秘書長謝立功等人今（20）日出席民眾黨高雄市黨部「決戰九合一2022大選」造勢記者會，在記者會現場為各提名人披掛象徵「為民眾出戰」的彩帶，並由各提名人做征戰宣示，柯文哲並提及高雄年輕人北漂嚴重、人口外移嚴重，高雄市政府則回應柯市長治理的台北市，人口減少是六都第一，建議柯市長先思考自己管理的台北市。
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柯文哲指出，都市發展絕對不只是公共建設一直蓋、更不是等台積電來就能改變高雄，市政建設假如沒有通盤的計劃，單純只有建設是無法帶動其他效益，我們從負債的問題就能印證這一點。他常說人民的小事，就是政府的大事，不用談多遠大的理想、或是開一堆永遠不會實現的空投支票，先搞定民生才是正道；從中央到地方，小問題不解決就變大問題、明明就不對的事，卻愈做愈過分，這樣搞下去最後不是下一代負擔更重，就是國家破產。
民進黨高雄市議員邱俊憲對此表示，柯文哲來高雄，什麼不學，偏吃到國民黨的口水，來到高雄就只會亂說造謠，一開口就批判高雄市人口外移嚴重，的確這是要注意的問題，但柯文哲「是忘了還是不敢記得」，今年1月到7月，台北市人口減少的總數量還比高雄台南台中三個縣市加起來的多，柯文哲怎麼好意思來到高雄作客卻胡亂鬼扯來嘴高雄。
高雄市政府則表示，歡迎柯市長到高雄，無論觀光或輔選，建議柯市長都先思考自己管理的台北市，馬上要因為人口快速減少，減少一席副市長跟兩席議員席次，畢竟柯市長治理的台北市，人口減少是六都第一，而且是從108年蟬連第一至今，始終坐人口流失最多的城市寶座。
高市府說，台北市今年1-7月已減少近6萬2千人，其中光人口移出就快2萬人，110年甚至減少7萬8千人之多，數字會說明真相，提醒柯市長，身為台北市的大家長，發言前可以先向台北市民政局詢問數據。