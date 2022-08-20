柯文哲說高雄人口外移嚴重　高市酸：建議先看看台北

民眾黨主席柯文哲偕同民眾黨秘書長謝立功等人今（20）日出席民眾黨高雄市黨部「決戰九合一2022大選」造勢記者會，在記者會現場為各提名人披掛象徵「為民眾出戰」的彩帶，並由各提名人做征戰宣示，柯文哲並提及高雄年輕人北漂嚴重、人口外移嚴重，高雄市政府則回應柯市長治理的台北市，人口減少是六都第一，建議柯市長先思考自己管理的台北市。





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