為石斑魚槓上消基會　陳吉仲隔一天態度轉趨和緩

昨（19）日消基會抽檢石斑魚藥檢結果皆合格，但批農委會流於「情緒化」過激反應。農委會主委陳吉仲先開嗆「讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」，消基會也反擊陳亂扣帽子。而今（20）日陳吉仲出席公開活動時態度趨緩，表示感謝消基會檢驗證明台灣石斑魚是高品質安全漁產品，農委會責任是堅持農漁產食安等，與消基會目標一致。
中國於今（2022）年6月10日片面暫停我國石斑魚輸入，農委會6月17日公布魚貨來源的11家養殖場檢驗結果皆合格，但因檢測是透過中央畜產會，引發外界恐有「球員兼裁判」之嫌。而消基會昨日公布自行採樣檢測石斑魚檢驗結果，採樣12件樣品檢驗結果全數合格，但批兩岸政府的溝通並不順暢。
消基會表示，事後不見農委會理性討論台灣石斑魚違規驗出使用禁藥的毒害事件的對應之道，積極調查事實的真相，昭告台灣民眾，反而只出現流於「情緒化」的反應或出現「逢中必反」的過激反應。
陳吉仲昨日強調，消基會公布石斑魚抽驗均未檢出禁藥，是證明台灣石斑魚品質完全沒有問題，但他話鋒一轉強調，比較遺憾的是「讓我感受到，他是中華人民共和國的消基會」。為此，消基會反批陳亂扣帽子。
而今日陳吉仲出席公開活動時，面對媒體詢問因石斑魚與消基會槓上之看法時，陳態度趨於和緩，表示感謝消基會檢驗報告證明石斑魚是高品質的安全漁產品，消基會與農委會檢驗結果一致，可以再次證明農委會是有科學根據的保護農民，他認為農委會的責任是保障農漁產品食安，而這與消基會的目標一致。