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蘭嶼低放貯存場化身蘭花復育基地　瀕危蘭花重現

▲台電今（20）日上午於蘭嶼蘭恩文教基金會舉辦「2022年環境生態復育-蘭嶼蘭花回娘家」活動。（圖／台電提供）
▲台電今（20）日上午於蘭嶼蘭恩文教基金會舉辦「2022年環境生態復育-蘭嶼蘭花回娘家」活動。（圖／台電提供）

記者許家禎／台北報導

2022-08-20 16:08:08

台灣蘭花聞名國際，紅花石斛品種更曾獲東京蘭展國際冠軍認證，而台東蘭嶼也因蘭花之島而得名，面積僅50平方公里，就有1,050種植物，其中多達65種是蘭花。但盛名之下，蘭嶼蘭花被大量採摘，超過一半品種面臨滅絕風險。台電聯手全球最大熱帶植物保種中心-辜嚴倬雲植物保種中心復育蘭花，將蘭嶼低放貯存場打造為蘭花復育基地，耗時4年，成功復育將近10,000株蘭花種苗，並已運送逾3,000株送回台電蘭嶼低放貯存場交由在地鄉親認養，讓珍貴蘭花回娘家。

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台電今（20）日上午於蘭嶼蘭恩文教基金會舉辦「2022年環境生態復育-蘭嶼蘭花回娘家」活動，由台電副總經理簡福添將蘭花遞給蘭嶼鄉長夏曼•迦拉牧，象徵台電將復育蘭花送回娘家蘭嶼，現場亦包含保種中心資深蒐藏經理陳俊銘、原住民族委員會雅美族專委周孋珠、蘭恩基金會執行長董美妹、蘭嶼高中校長連紋乾、東清村長張進發及在地鄉親等各界貴賓一同參與見證。簡福添表示，台電蘭嶼電廠今年適逢40週年，除持續努力提供在地民眾穩定用電，也期待藉由蘭花復育活動為地方盡一份力，一起努力重現蘭花之島。

台電此次聯手辜嚴倬雲植物保種中心共同復育蘭嶼蘭花，保種中心持續與國內外研究機構及學者合作，包含中研院、農委會、英國愛丁堡植物園、美國杜克大學等，至今蒐集保種的熱帶與亞熱帶植物達3萬3000多種，蘭花則有9000多種。2017年執行長李家維到蘭嶼採集種苗，因台電協助行程交通安排偶然成合作契機，2018年正式與保種中心合作開啟「蘭嶼特產4種稀有蘭花繁殖復育計畫」，展開迄今4年復育工作。

保種中心負責本次復育計畫的資深蒐藏經理陳俊銘說，復育蘭花除了保存之外，更重要的是要讓這些原生稀有植物能夠回到家鄉並再次繁盛。保種中心與台電合作，選定急速減少甚至瀕危的4種蘭花：紅花石斛、蘭嶼白芨、管唇蘭、雅美萬代進行復育，深入天池等森林步道、懸崖峭壁，採集原生蘭花的種子，在溫室內授粉、繁殖，將花苗馴化後，將種苗運至蘭嶼低放貯存場繼續繁殖並提供認養，同時也將成功引種的紅花石斛與蘭嶼白芨製作成標本，收藏於國立自然科學博物館標本庫中。

陳俊銘說，本次復育計畫的關鍵是將蘭花種苗送回蘭嶼，讓在地居民能夠透過認養，將原生蘭花種回蘭嶼土地。由於台電深耕蘭嶼多年，除了提供復育基地外，更擔任保種中心與蘭嶼當地的橋樑，接洽蘭嶼的機關、團體、鄉親，建立後續接手蘭花認養的機制，讓復育蘭花能夠真正回到家鄉與居民共存共榮。

台電蘭嶼低放貯存場是台灣唯一的專門核廢料貯存場，存放來自核能電廠及全國醫學、農業、工業、學術研究等各界的低放射性廢棄物。在這次蘭花回娘家復育計畫則化身復育基地，利用場內空間打造約40坪復育溫室，架設遮光網、育苗架，並設置排風、灑水系統，在細心照料下，讓瀕危的4種蘭花有穩定生長環境，同時經由溫室調整設定，可漸漸熟悉蘭嶼自然氣候環境，4年計畫至今，已有超過3,000株蘭花種苗回到蘭嶼「娘家」。

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