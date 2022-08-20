蘭嶼低放貯存場化身蘭花復育基地　瀕危蘭花重現

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台電此次聯手辜嚴倬雲植物保種中心共同復育蘭嶼蘭花，保種中心持續與國內外研究機構及學者合作，包含中研院、農委會、英國愛丁堡植物園、美國杜克大學等，至今蒐集保種的熱帶與亞熱帶植物達3萬3000多種，蘭花則有9000多種。2017年執行長李家維到蘭嶼採集種苗，因台電協助行程交通安排偶然成合作契機，2018年正式與保種中心合作開啟「蘭嶼特產4種稀有蘭花繁殖復育計畫」，展開迄今4年復育工作。
保種中心負責本次復育計畫的資深蒐藏經理陳俊銘說，復育蘭花除了保存之外，更重要的是要讓這些原生稀有植物能夠回到家鄉並再次繁盛。保種中心與台電合作，選定急速減少甚至瀕危的4種蘭花：紅花石斛、蘭嶼白芨、管唇蘭、雅美萬代進行復育，深入天池等森林步道、懸崖峭壁，採集原生蘭花的種子，在溫室內授粉、繁殖，將花苗馴化後，將種苗運至蘭嶼低放貯存場繼續繁殖並提供認養，同時也將成功引種的紅花石斛與蘭嶼白芨製作成標本，收藏於國立自然科學博物館標本庫中。
陳俊銘說，本次復育計畫的關鍵是將蘭花種苗送回蘭嶼，讓在地居民能夠透過認養，將原生蘭花種回蘭嶼土地。由於台電深耕蘭嶼多年，除了提供復育基地外，更擔任保種中心與蘭嶼當地的橋樑，接洽蘭嶼的機關、團體、鄉親，建立後續接手蘭花認養的機制，讓復育蘭花能夠真正回到家鄉與居民共存共榮。
台電蘭嶼低放貯存場是台灣唯一的專門核廢料貯存場，存放來自核能電廠及全國醫學、農業、工業、學術研究等各界的低放射性廢棄物。在這次蘭花回娘家復育計畫則化身復育基地，利用場內空間打造約40坪復育溫室，架設遮光網、育苗架，並設置排風、灑水系統，在細心照料下，讓瀕危的4種蘭花有穩定生長環境，同時經由溫室調整設定，可漸漸熟悉蘭嶼自然氣候環境，4年計畫至今，已有超過3,000株蘭花種苗回到蘭嶼「娘家」。