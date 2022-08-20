林襄轉身「超兇南弧線」現形！上空縮水瘦到體重3字頭
「啦啦隊女神」林襄今（20）日在信義區舉辦《與你襄愛》簽書會，吸引數百粉絲駐足朝聖，林襄火辣上空，黑色長裙拼接2片寬版肩帶，E罩杯豐滿上圍呼之欲出，放送渾圓的南半球弧線，白皙有料的神級美胸讓粉絲陷入瘋狂。
林襄受訪透露最近工作量暴增，因為太過操勞，體重剩下3字頭，哀怨說：「我覺得上圍有一點縮水，就是穿衣服的時候會覺得自己有一點空杯，我要好好吃回來。」仔細端詳林襄「兇悍」戰袍，雪乳遊走見光邊緣，林襄信誓旦旦表示裙子貼很牢，「防護措施非常OK，我很小心，就是怕汗水而已。」
林襄擔任《全明星運動會》黃隊經理，寫真集已經給黃隊選手「聞香」過，大家收到超激動，直呼照片好辣，領隊郭泓志什麼反應？林襄爆料：「郭哥說嗯不錯不錯，還是很淡定，他的攝影師是我的大鐵粉，郭哥說攝影師給他看的。」林襄透露其實自己身手矯健，很適合當選手，可惜工作量太多，沒辦法配合密集練習，「他們訓練真的太辛苦，每一天都是從早到晚。」
以「紅豆餅女神」走紅的YouTuber閃亮亮，為了林襄站台相挺，她改回本名蕭芷渲（Iris）出寫真書，沒想到照片外流盜版滿天飛，林襄身為過來人，無奈表示：「我也有外流過，希望大家支持正版，外流的不要再傳出去。」