林心如怒曬5截圖：這麼有空不找個事做？對話看完秒傻眼
林心如出道30年，在演藝圈累積豐厚人脈，自製自演的《華燈初上》爆紅，使她成為詐騙人士的下手對象，近日有化名「荷莉」的網紅，冒充林心如的姪女，夥同假助理「姍姍」，打著林心如名號討商品業配、與經紀公司談簽約，林心如出面揭穿騙局，呼籲廠商和經紀人千萬別上當。
假助理姍姍自稱要幫林心如捧紅姪女荷莉，向廠商索取試用品，還用林心如的口吻傳訊：「跟你們老闆說，我姪女都這樣開口了，你們就心意心意，評估想給多少就好。」荷莉打著林心如姪女的名號自抬身價，一篇貼文報價3萬、一篇限時動態報價9000元。
不只廠商收到這種詐騙訊息，經紀公司也遭殃，對方裝作林心如，說前陣子帶荷莉參加楊祐寧婚禮，問姪女想不想進演藝圈，姪女表達想當明星的意願，假林心如就私訊經紀公司說：「隔天她跟我提想加入貴司，再麻煩您們好好照看我姪女。」
連續5張截圖把林心如氣炸，在臉書憤怒發文：「現在的詐騙真是無所不用其極 ，之前冒充我助理去墾丁民宿要房間，現在又冒充我有個網紅姪女討商品業配，大家千萬別上當了！小心小心，我沒有網紅姪女叫荷莉，我的助理不叫珊珊，我沒有假借拍攝之名去借民宿，這麼有空怎麼不好好的找個事做？」