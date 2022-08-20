中介法鬧太兇！蔡英文臉書被灌爆：現在不嗆，以後沒機會

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巴哈姆特執行長陳建弘，更在深夜發文表示，他們已經在公聽會中陳述了對這法案的憂心。「說真的，我們事前猶豫了好久要不要站在媒體前，怕往前站一步會帶來什麼負面的影響。但，這個法案對未來網路世界的發展有很大的影響，對巴哈姆特更是一記致命的大絕，所以最後我們還是決定『淌』了這個混水。」並強調「我們的訴求是：在難以判定違法的前提下，刪文是平台的唯一選擇，這將對言論自由造成重大影響。」
PTT法務部顧問許哲仁也直言，NCC該法令制定模糊不清，不想管就不管，但一想管就「個案認定」的荒謬方式一旦通過，「等於逼PTT關站！」Dcard、Line等業者都認為執行程度上很困難，也憂心違反個人隱私。
稍早，總統蔡英文的臉書也都被網友們灌爆，「你是中華民國的總統還是民進黨的總統？」「選前鄭南榕，選後朕難容，蔡英文出頭天的時候到了」、「我的留言被刪了」、「再不來罵再不來留言，未來臉書的留言功能就像是虛設的，英文要稱帝了嗎？」「趕快趁數位中介法上路之前，趕快來這邊看戲」、「未來是不是台灣也要像對岸一樣限制留言了？」「很怕到時候不能來留言了，所以特地來報到！」「我怕以後罵不到宗痛了」、「不嗆聲就沒機會了+1」
就連宅男朱學恆也開酸：「你有跟他們講說謝謝你們支持，讓你把這個國家的言論自由打造到跟中華人民共和國一樣嗎?」國民黨議員徐巧芯也來留言「暫緩不等於取消！請蔡總統公開宣示，任內不推動數位中介服務法或任何類似對網路進行言論審查的法案！」
事實上，就連民進黨立委高嘉瑜，也在臉書貼上民進黨在鄭南榕逝世32週年時的製圖，高喊「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的 over my dead body！」她更在今日受訪建議，政府應該思考如何讓民眾了解草案內容，而不是只是做管制，「這樣一味的管制可能會引起更大的反彈跟反作用力。」其他像是網路紅人館長、前民進黨立委鄭寶清、中廣董事長趙少康，以及國民黨團都表達強烈不滿。（編輯：詹鎰睿）