漢堡王請客！訂餐免費送華堡 早鳥預購再多送2包樂事
漢堡王華堡日首度聯手樂事，8/22~8/25於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼即享免費華堡乙顆，完成取餐加碼再送樂事嚐鮮包兩包，數量有限送完為止，此外，8/26凡於門市出示粉絲專頁截圖、或於官網輸入專屬優惠碼，並購買指定華堡系列套餐，就送原味華堡乙顆。參加漢堡王粉絲團活動，有機會抽中「解餓補給包」。
漢堡王在8月華堡日首度跨界與零食品牌樂事合作，自8/22~8/25於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇8/26取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，除了能夠免費獲得原味華堡一顆，完成取餐再加碼送樂事嚐鮮包兩包(口味隨機贈送)，贈品數量有限，送完為止。此外，8/26華堡日當天，於門市出示粉絲專頁截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，就送原味華堡一顆。
並加碼推出雙重好禮，即日起～8/25，在漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出5位粉絲贈送全台限量只送不賣的「解餓補給包」，以滿滿涮嘴樂事披上王的包裝紙，趣味十足。第二重好禮自8/22～8/26，於漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出3位幸運兒贈送總價值近1,000元的漢堡王周邊商品。
麥當勞即日起也送上「深夜食堂」優惠第二彈，至9月27日前，每天晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，雙人套餐2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大包薯條＋2杯38元冷／熱飲，可享8折優惠，只要288元。在購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，再享10塊麥克鷄塊或中杯經典那堤（二擇一）產品買一送一，相當於大家最愛的「麥克雞塊買10送10」。