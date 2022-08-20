姑姑不在家啦！羅時豐黏辣妹熱舞 自爆剪掉26公分小腸
睽違六年，「國民姑丈」羅時豐回歸正業於今（20）日晚在台北流行音樂中心舉行「2022 羅時豐D.L 回歸正YA巡迴演唱會」，久違開唱的他更是誠意滿滿，特別苦練舞蹈，整晚演出最大亮點除了耳熟能詳的國、台語經典歌曲外，就是羅時豐首次挑戰饒舌高唱台妹組曲，比基尼辣妹舞群的性感指數更是打破北流開館尺度。
演唱會一開始，羅時豐分飾跑酷高手和Youtuber姑丈雙重身分，在開場影片中上演極限追逐戰，在一句「我是歌手，林北回來了！」的霸氣宣言下，他一身火紅造型、露出結實的臂膀，在舞群中華麗登場，一連串包括《歡喜來恰恰》、《愛情恰恰》、《含淚跳恰恰》，讓演唱會一開場就熱鬧滾滾，組曲唱完羅時豐笑著問台下粉絲：「你們是想來聽我唱歌？還是想聽我講幹話？」沒想到大部分的人都想聽他講幹話，讓他開玩笑說：「樂隊老師我們收一收。」他也向歌迷提到，平常歌手在演唱會上，都會喊「尖叫聲」，他不想跟大家一樣，要改成「靠X聲」，還要全場歌迷一起罵他「靠X咧」，他笑說：「在這裡罵我，我很爽，但出去不要亂罵，被打我不管。」
羅時豐在演唱會上，感性表示2019年身體出了狀況，腹膜炎動手術差點喪命，他說：「應該很少有人經歷過，一個肚子開了三次刀，我盲腸沒了，橫結腸被剪掉12公分，我的小腸也剪掉26公分。」還自嘲笑說現在是一個直腸子的人。在溫馨的部分結束後，演唱會的氛圍瞬間高亢起來，一群身著性感舞衣的男舞者湧上舞台要幫羅時豐換裝，讓羅時豐直揮手喊快走開，直到換上女舞者，他才滿臉笑意開始一連串的辣妹組曲，之前一直喊話要挑戰饒舌的他，先前被虧語速太慢，擔心饒舌唱成數來寶，不過在《辣台妹》、《我愛台妹》之後，讓人大為驚喜，而在組曲中還有一大亮點，就是羅時豐再把兩首經典結合，在《細妹按靚》舞曲版中，加入了國民神曲「斯斯廣告歌」的段落，當斯斯神曲一出，現場情緒瞬間沸騰，而氣氛嗨到最高點時，辣妹舞者脫掉了外套，身著比基尼大跳台妹舞，性感指數破表。