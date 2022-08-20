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王瞳喪夫沒回訊　GINO打氣「站在妳這邊的人更多」

▲GINO安慰王瞳「站在妳這邊的人更多」。（圖／經紀人提供）
▲GINO安慰王瞳「站在妳這邊的人更多」。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-20 19:49:402022-08-20 20:21:40

GINO擔任韓國女性私處保養品牌代言人，今（20）日出席世貿美容美甲美髮展，好友艾成墜樓身亡，GINO早上傳訊王瞳：「妳要加油，一定有負面言論，站在妳這邊的人一定更多。」被問到王瞳回訊了嗎？GINO嘆：「沒回，我也不想她回，自己慢慢消化休息，趕快恢復才是重點，我最後給她一句話，需要什麼儘管說。」

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GINO透露和艾成碰面都是在工作場合，他永遠活力四射，看不出有憂鬱傾向，只要艾成在，GINO主持就輕鬆，2個禮拜前他才約王瞳夫婦吃飯，約在艾成餐廳慶城店，誰知道17日就收到噩耗，白家綺在民視錄影，情緒崩潰停棚大哭，GINO說：「大家不願相信，很心痛，我想好好念艾成一下，為什麼做這個決定？你要有多大的勇氣？」

▲GINO曾送女藝人私密處保養品。（圖／經紀人提供）
▲GINO曾送女藝人私密處保養品。（圖／經紀人提供）
GINO入手內湖5千萬新房，拍戲、賣麵兩頭燒，戲分吃重的他整整1個月沒有休假，每天睡1小時，但他甘之如飴，因為爸媽打開電視就看到兒子，「在我最不好的時候，永遠記得一件事，親戚問爸媽『你兒子呢』，那是我最大的壓力，這個景氣很多人沒工作，我有機會賣命，搞定爸媽房子跟我的房子就夠了。」

GINO當拚命三郎，身體也吃不消，「光7月我就中暑2次，外景接回棚內，昏到起不來，因為又累又穿西裝曬。」他說自己一天吃10顆營養品起跳，魚油、葉黃素、各種維他命在補。努力拚出一個家，就缺女主人，GINO說周遭朋友結婚，沒幾個有好結果，2個姪子活蹦亂跳，他也沒有香火壓力，所以45歲再考慮終身大事，「等我這兩年副業上軌道，就結束萬年單身，給自己拚2年的時間，家裡安頓好再談感情。」

▲GINO曾送女藝人私密處保養品。（圖／經紀人提供）
▲GINO拌麵副業拚2年再終結單身。（圖／經紀人提供）
接下女性產品代言，GINO講保養經頭頭是道：「女生私密處是弱酸性，炎熱天氣就容易細菌滋生，就會有大家說的海鮮味或感染，女生用花香跟草本的味道去護理，有淡淡香味又舒服。」一開始送產品給同劇演員試用，GINO反而得罪人，他說：「我送過女藝人，她看著我尷尬說，你覺得我有問題？我這樣有點唐突了，後來就告訴她們有需要跟我說，我樂於贈送給大家。」

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