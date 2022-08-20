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藍營女力聯盟嚴守難攻　蔡英文、蘇貞昌中部突圍趴趴走

▲即使揹負輔選大任，蔡英文仍不放過任何有毛孩可擼的機會。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.20）
▲即使揹負輔選大任，蔡英文仍不放過任何有毛孩可擼的機會。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.20）

記者顏幸如／綜合報導

2022-08-20 18:46:13

年底縣市長選舉，國民黨在中部地區清一色提名女性參選人，被外界視為綠營最難翻轉的女力鐵板區，選戰倒數98天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今在台中、彰化連跑數場，為黨提名的台中蔡其昌、彰化黃秀芳站台，南投蔡培慧也跑台中參與「國務青旗艦營」，爭取年輕人認同。但兩人「殺敵」的力道皆不大，僅屬點到為止。

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年底百里侯之戰，藍營在大中部地區清一色提名女性縣市首長，有連任優勢的包括「藍營一姐」台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠；長期藍大於綠的南投縣，由「神力女超人」立委許淑華披戰袍；綠大於藍的嘉義縣，則由立委王育敏返鄉出征。

▲難得有輕鬆的輔選行程，蔡英文在彰化市陽明公園和親子同樂，玩泡泡、闖關。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.20）
▲難得有輕鬆的輔選行程，蔡英文在彰化市陽明公園和親子同樂，看泡泡、玩闖關遊戲。（圖／黃秀芳辦公室提供，2022.08.20）
這些女性首長的柔性形象，讓綠營在選戰初期頗有拳腳施展不開的困擾，相較於北部殺聲震天，即使已進入倒數98天，中部地區的氣氛始終炒不起來。民進黨透過重量級人物站台，努力把戰火點著，黨主席蔡英文今（20日）在彰化、台中連趕多場活動；蘇貞昌趁參加民進黨「國務青旗艦營」之便，臨時安插台中拜廟行程，為蔡其昌爭取曝光機會。

蔡英文整個白天在中、彰有5場公開行程，輔選第一站到埔心鄉武聖宮參拜，總統大選時埔心鄉曾拿下6成選票。接著到彰化市陽明公園和親子玩遊戲，身為資深貓奴的她，在毛小孩區停留最久，從流浪狗一路摸到小刺蝟，下一場趕往彰化元清觀拜天公。

蔡英文透過親子政策力薦黃秀芳的同時，不忘整合黨內派系，盛讚前縣長魏明谷有遠見推動「風光大縣」，太陽光、風電等綠能發電將是下一世代主流，未來黃秀芳接手，讓彰化成為綠能產業的領頭羊，產生的工作機會可以讓年輕人帶著孩子回鄉生活。

▲蔡英文以感性口吻，憶及「菜鳥主席」當年和蔡其昌的患難之情。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.20）
▲蔡英文以感性口吻，憶及「菜鳥主席」當年和蔡其昌的患難之情。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.20）
接著她風塵僕僕趕往台中市小英之友會的企業顧問團授證典禮，以感性口吻呼籲企業界力挺蔡其昌。致詞時提及自己與蔡其昌的革命情感，2008年民進黨因總統選舉大敗下野，蔡英文在黨聲勢低落時成為首位女性黨主席，「最艱困的時候，蔡其昌擔任我的發言人，陪我一起帶領困境中的民進黨、一起面對社會大眾對我們種種的質疑與期待。」

接著她再衝中央黨部舉辦的「國務青旗艦營」閉幕式，力挺「18歲公民權」修憲複決，同樣拜託年輕人支持蔡其昌。

▲蔡英文出席台中市小英之友會的企業顧問團授證典禮，拜託企業界力挺蔡其昌。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.20）
▲蔡英文出席台中市小英之友會的企業顧問團授證典禮，拜託企業界力挺蔡其昌。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.20）
蘇貞昌上午在「國務青旗艦營」有場演講，發現會前擠得出零碎時間，臨時加了台中市永安宮參拜行程，除了受訪回答數位中介法、疫苗採購機密封存等敏感問題，讓蔡其昌有更多在媒體亮相的機會，也以名字諧音，提及兩人一樣是「衝衝衝」。或許因對手是女性首長，兩人對於王惠美、盧秀燕執政缺失的批判，皆僅點到為止，不像在北部殺到刀刀見骨。

▲行政院長蘇貞昌臨時增加台中市永安宮參拜行程，增加蔡其昌曝光機會。（圖／行政院中部辦公室提供，2022.08.20）
▲行政院長蘇貞昌臨時增加台中市永安宮參拜行程，增加蔡其昌曝光機會。（圖／行政院中部辦公室提供，2022.08.20）

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