謝金燕吃麻辣鍋不發胖　只要「這幾招」就可以

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她也說，這樣的好習慣，不僅能夠享受美食，也不怕吃進過多的熱量，還能有均衡的營養攝取，許多女星像是蔡依林、宋慧喬，也是控制在7、8分飽剛剛好的飲食習慣來維持身材，想要不忌口，就得管住嘴。
而謝金燕對於身材管控更是自律甚嚴，滑開她的動態就能了解到，她除了在工作上努力，在維持身材更是煞費苦心，還不忘提醒偷懶的粉絲，「在大家都想給自己喘息的機會時，姐卻不斷的逼自己...因為有些事是一喘息後...就回不去了」。
不過，突然要吃貨控制食量著實有難度，誰不想隨時都能大吃大喝，而且也真的受夠沒味道的雞胸肉了吧？日本瘦身專家松尾伊津香就在出版的書中提到，吃喜歡吃的食物並不會發胖，只要「改變咀嚼食物的方式」，就能夠提升飽足感，她建議大家可以用「舌尖」吃飯，先用後面的牙齒咀嚼，再移到舌尖邊感覺味道邊吃，同時能增加咀嚼次數，一邊吃一邊找到八分飽的界線。
其實簡單來說就是細嚼慢嚥，咬到食物沒有形狀為止，因為舌尖的味覺特別敏銳，能細細品嚐食物的美味，會覺得每一口食物都特別好吃，要養成用食物的味道滿足食慾，而不是用份量來滿足食慾，這樣還能減少胃脹氣次數，研究也發現，慢慢吃飯，平均每餐可減少攝食55大卡呢！
想要減少熱量攝取，又不想太過壓抑，就從餐餐「打七折」開始做起，先把份量分好，吃太多反而會增加腸道消化的負擔，再搭配用「舌尖」咀嚼，並且吃飯時間至少要有20分鐘，讓大腦能夠接收到飽足訊息，若是吃飯時間太短，一下子吃太快，大腦飽食中樞會覺得「我還沒吃飽」，因而會吃得更多。
若是你經常吃飽了，又想來點洋芋片，是突然想吃的那種飢餓感，那麼你要處理的可能不是食慾，而是壓力引起的情緒性飲食，因為你根本不是餓，是嘴饞想靠著食物緩解焦慮不安的感受，而且可怕的是，回過神來自己吃了什麼都不知道，還怎麼樣吃都吃不飽喔！
回到謝金燕，她特別愛吃重口味的麻辣鍋，但姐姐如何能享受吃鍋卻不胖呢？原來她還有一些飲食小技巧，像是自備新鮮果醋與辣椒取代高熱量的沙茶醬、豆瓣醬等，還有不喝火鍋湯底、也建議少吃加工餃類，多吃天然蔬菜和肉類，以免攝取過多不必要的熱量和鹽分。
經常吃重鹹食物，會影響下半身的循環，姐姐為了避免下半身有水腫問題，經常吃冬瓜、芹菜、番茄、香蕉等蔬果幫助排水，偶爾也會搭配按摩，促進腿部的血液循環，再靠著規律的運動習慣，讓腿部看起來更緊實。
此外，她經常分享健身動態，除了養成每天早起做瑜伽的習慣之外，會特別鍛鍊腰腹的肌肉，例如靠牆倒立、或是用健腹器來加強操練核心肌群，才能有凹凸有致的腹肌線條，就連追劇時也不忘運動，「姐的電視旁就放著瑜伽墊，不會追完劇就變成大屁股」，也不忘提醒自己抬頭挺胸，隨時做收緊腹部的動作，能讓小腹漸漸變平坦。
原文刊登於2020年9月9日，更新於2022年8月20日。