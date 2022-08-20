療癒系畫家黃琯予 返鄉辦「大地之愛」畫展獻愛心

出生南投縣埔里鎮的療癒系畫家黃琯予，為了將藝文回饋故鄉，今日起在南投文化部藝文中心舉辦「大地之愛」個展，並義賣畫作周邊商品贊助風神車隊。揭幕式中，埔里鎮長廖志城以及多位縣議員到場祝賀。廖志城致詞，肯定黃琯予畫風精緻，充滿感性與療癒之美，可以說是埔里之光。

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崇尚自然強調大地之愛的黃琯予，最近幾年在國內外舉辦過無數次畫展，獲得了很多獎賞與肯定。黃琯予說，走遍海內外，還是故鄉最溫暖，為此決定帶著多年創作，返回故鄉舉辦個展，將藝文之美分享鄉親，受到鄉親熱情歡迎，讓她很感動。

▲療癒系畫家黃琯予返鄉辦「大地之愛」畫展，並義賣畫作周邊商品獻愛心，受到鄉親熱情歡迎。（圖／黃琯予提供）

黃琯予故鄉行之展，特別精選數十幅得獎作品，有彩繪風景、靜態人物畫等，畫風多元，用色亮麗，展現出他愛鄉愛土的赤子之心。此外， . 為了要鼓勵大家一起做公益，為弱勢團體盡一份力，在開幕式中，黃琯予還舉辦一場敲響愛心鑼的義賣活動，將她許多畫作製作成的周邊商品，包括特殊造型的女兒紅陳年紹興酒等，義賣所得贊助由殘障人組成的風神車隊，鼓勵他們不畏艱難迎向光明。

▲療癒系畫家黃琯予返鄉舉辦「大地之愛」畫展，並義賣畫作周邊商品獻愛心。（圖／黃琯予提供）