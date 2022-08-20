「異想水保」繪畫比賽 百歲人瑞黃舜姿「樹與鳥」奪冠

水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，有6千多件作品參賽，今日在麗寶Outlet Mall舉行頒獎典禮，百歲人瑞黃舜姿作品「樹與鳥」，勇奪閃亮組第一名，由兒孫陪伴上台領獎，贏得熱烈喝采。已當阿祖的黃舜姿，在社區長青不老班習畫超過15年，最愛畫小鳥與大樹，因為「大樹會吸水，可以保護土壤，樹梢可以讓小鳥休息」，水保意識躍然紙上。



我是廣告 請繼續往下閱讀 這項比賽已舉辦多年，目的在透過繪畫比賽宣導生態保育、水保永續觀念，參賽對象有長者閃亮組與小頑童幼童組，從3歲到100歲，南投分局長陳榮俊笑稱，他們是大地藝術家，也是全齡畢卡索，假日全家總動員參加頒獎典禮，是最佳親子活動。



▲由水保局南投分局舉辦的異想水保繪畫比賽，今日在麗寶樂園舉辦頒獎典禮，不少獲獎者全家出動領獎，彷如一場歡樂家庭活動。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.20)



水保局長李鎮洋表示，此次活動最吸睛的是閃亮組第一名黃舜姿，她已是百歲阿祖級，卻老當益壯，不僅樂於學藝，是活到老學到老的行動者。黃舜姿作品，構圖豐富，用色亮麗，贏得評審驚艷。事實上，由參賽者筆下呈現的水保意識，顯見這項寓教於樂的繪畫比賽，已讓永續水保融入民眾生活中。





▲水保局南投分局舉辦的異想水保繪畫比賽，寓教於樂，將永續水保觀念與美育結合，並落實在生活中。（圖／記者金武鳳攝，2022.8.20)

今年繪圖主題是以埔里地方創生的白魚復育、有機茭白筍及水保坡地防護、產業創生面向為推動目標，繪畫比賽宗旨包含了兒童教育及綠色老人照護精神，大多數社區關懷老人透過繪畫可以療癒身心靈。值得一提的是，今年特設「搖滾閃亮組」，是高齡超過90歲的參賽者，總共有10位，為表揚他們不老精神，評審一致通過，給予最高評價與肯定。





今年參賽踴躍，有來自全台及離島投稿作品逾6千件，為求審慎公開透明，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也於「農村小童」FB粉絲團開放民眾人氣票選，讓作品評選更公開公正，最後獲獎名單共計118件作品，於麗寶Outlet Mall現場進行頒獎典禮，獲得大眾滿堂喝采。



