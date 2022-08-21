連千毅還原「絲襪危機」！放話絕不離婚 再匯30萬給娜美
知名直播主連千毅和老婆石帕玉結婚8年，向來以恩愛形象著稱，他屢屢在社群平台炫耀擁有「真人娜美」封號的另一半，個性乖巧懂事、身材豐滿火辣，結果昨（20）日突爆出婚變傳聞，夫妻因一雙黑絲襪鬧翻，他深夜11時開直播還原家庭失和始末，強調為了家人的考量，絕對不可能離婚，豪氣指示助理再匯款30萬給娜美，象徵對老婆的愛意。
連千毅因傳了一段黑絲襪的影片給老婆，質疑從沒看她穿過，讓娜美氣到不行，直接在臉書上公開影片，透露明明是他帶著兒子採買時帶回的絲襪，故意栽贓暗示她出軌，雖然家醜不可外揚，「但這種心術不正的公眾人物就是要公諸於世」，怒罵連千毅是「自導自演的心理變態」，「想好聚好散，他卻一直使用小人招數」，戳破老公營造的恩愛假象。
不過，連千毅昨深夜直播表示，回到家時看到有2瓶陌生飯店礦泉水，又在衣櫃找到絲襪，因為吃醋才會質問老婆，沒料到娜美如此生氣，後來岳母告知他應是女兒情人節晚上試裝穿過絲襪，礦泉水則是房仲洽談事務帶來的，緩解了一場「綠帽危機」，並強調另外買的絲襪是新的，未拆封，與影片裡的不是同一雙。
他在鏡頭前強調這8年來沒虧待過妻兒，「要豪宅有豪宅，要豪車有豪車，要香奈兒有香奈兒」，甚至連兒子出國念書的錢都準備好了，並對鏡頭外的助理喊話明天再匯30萬元給娜美，表示老婆是他見過最好的女人，夫妻吵架在所難免，是男人就要第一時間認錯，不會輕易離婚，要網友不要再起鬨。