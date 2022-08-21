NBA／「飆風玫瑰」成最佳籌碼　美媒：聯盟29隊都想要他

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上賽季，Rose因傷病困擾僅出戰26場比賽，場均可得到12分3籃板4助攻。但在2019-20賽季，他場均僅上場26分鐘，就能貢獻18.1分5.6助攻，相當高效。
根據Heavy.com記者Sean Deveney報導，聯盟許多球隊對Rose很感興趣，直言他是尼克隊中「最容易被交易的球員」。報導中指出這位以切入著名的後衛，已經成為「非常出色的三分射手」，且擁有一份價格合理的合約，因此是很理想的籌碼。
一位聯盟中球隊的高級主管在談到Rose時給予了高度評價，「雖然他現在歲數大了，但無論場外發生什麼、無論他在哪支球隊，他的表現都是如此的職業。他的合約很優質(新賽季僅1450萬美元)，而且已經成為了一名非常出色的三分射手，他能從板凳席出發為球隊帶來能量，並且樂意接受這個的角色。聯盟其他29支球隊都願意交易得到他。」
不過該名主管也認為，由於Rose和尼克主帥Tom Thibodeau之間深厚的關係，除非他自己申請交易，否則尼克應該不會交易他。
對Rose有興趣的球隊，可能也包括他的老東家芝加哥公牛隊，由於球隊主控Lonzo Ball剛從左膝手術中恢復，公牛隊在進入下個賽季時，後場面臨著一些不確定性，而前者能緩解這方面的問題。