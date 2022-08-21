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數位中介法草案惹眾怒！NCC回應3點：沒有強推　

▲NCC（國家通訊傳播委員會）近期公布《數位中介服務法》草案，盼能打擊假訊息等問題，但恐有戕害言論自由疑慮惹眾怒。（圖／記者許若茵攝）
▲NCC（國家通訊傳播委員會）近期公布《數位中介服務法》草案，盼能打擊假訊息等問題，但恐有戕害言論自由疑慮惹眾怒。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-08-21 09:46:13

NCC（國家通訊傳播委員會）近期公布《數位中介服務法》草案，盼能打擊假訊息等問題，但恐有戕害言論自由疑慮惹眾怒。對此，今（21）日NCC強調，草案僅為初版，並無「強推」，將持續蒐集意見、凝聚共識，也期望社會能理性討論。

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針對《數位中介服務法》草案，NCC於11日、16日、18日分別召開3場分眾公開說明會，並預計將於25日再辦理1場公聽會，開放社會大眾參加。但草案內容引發社會強烈反彈，擔心箝制言論自由，19日NCC宣布暫緩辦理原定於25日的公聽會，會再行檢討提升草案品質後，續行對外溝通。

今NCC指出，網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手挑戰，過去幾年性私密影像流傳、網路詐欺層出不窮，各種假訊息攻擊，以及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民的傷害，尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。

NCC說明，在參考歐盟《數位服務法》等外國立法框架，草擬《數位中介服務法》，希望透過數位中介服務提供者的「業者自律」、「公眾他律」及「政府執行法律」的問責機制，保障使用者權益。

面對近期外界質疑，NCC回應，NCC草擬的數位中介服務法僅為NCC的初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處；另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

NCC提到，草案尚未經NCC委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題，而網路議題繁雜且眾所矚目，將持續保持開放的態度，聆聽外界建議，還望各界不吝提供意見與建言。

NCC認為，自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。

關於暫緩舉辦公聽會一事，NCC解釋，NCC作為獨立機關，任何對外的政策仍需和各界，包括行政院、立法院以及社會各方協調溝通，才得以周延完善。

NCC強調，言論自由是台灣最珍貴的民主資產，也是《憲法》保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題，希望本草案能回歸理性討論，促進相關政策研議。

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