COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柬埔寨人也曾被賣！聯合國官員親訪　當局稱不願重演痛苦

▲柬埔寨人口販賣問題引起外界關注，圖為聯合國代表團（左）與施亞努省官員們（右）進行會談。（圖／翻攝《高棉時報》）
▲柬埔寨人口販賣問題引起外界關注，圖為聯合國代表團（左）與施亞努省官員們（右）進行會談。（圖／翻攝《高棉時報》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-21 09:45:35

柬埔寨境內屢傳跨國詐騙，人口販賣救援行動成為國內焦點，繼柬埔寨內政部稱試圖幫助受人口販運所苦的外籍人士脫困後，聯合國人權專員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）也前往柬埔寨西港市（Sihanouk，又譯西哈努克港）與當局會晤討論侵犯人權、網路詐騙犯罪與人口販賣等問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯合國人權專員、泰國籍學者蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）率團拜訪柬埔寨，並於本月15日至26日進行當地人權狀況評估，預計今年10月會向聯合國人權理事會繳交評估報告。蒙丹蓬指出，網路詐騙及人口販運等犯罪涉及多個國家公民，除了關注獲救受害者及等待救援人士情況外，他也盼能了解執法部門拘捕罪犯、公開他們身份及處置措施等情況，因此他希望與西港當局合作了解情況並展開國際聯合執法行為。

▲聯合國柬埔寨人權專員蒙丹蓬。（圖／翻攝自《柬中時報》）
▲聯合國柬埔寨人權專員蒙丹蓬。（圖／翻攝自《柬中時報》）
西港市所在的施亞努省省長郭宗朗（Kuch Chamroeun）則表示當局致力於打擊各種犯罪，強調柬埔寨政府堅決打擊任何違反柬埔寨憲法以及國際法的侵犯人權、人口販賣和網路犯罪等行為，目前約有600名外國人涉及綁架勒索等罪名在西港監獄服刑。

郭宗朗也提到，柬埔寨人在20年前也曾在泰國、馬來西亞、台灣和中國遭到迫害或販賣，他不希望這種痛苦在柬埔寨發生；當他提到部分營業場涉及非法拘禁問題時，郭宗朗則表示，有警方上門時發現，自稱是受害者的人正在正常工作或休息、玩手機，警方追問下，對方才表示因為他們想換公司，所以才報警稱自己被非法拘禁，另外也有些案件不是當事人報警，而是由其他人報警。

郭宗朗坦言，西港當局在打擊洗錢犯罪的能力有限，但在內政部的培訓下不斷提升。在培訓課程下，當局才意識到非法拘禁、人口販賣與洗錢犯罪有關聯，並稱希望聯合國人權專員蒙丹蓬別以媒體來認識西港，希望他記錄下真實的西港。

蒙丹蓬訪問柬埔寨期間，主要評估柬埔寨的人權狀況，以及觀察當局是否在疫情後為了促進人權環境而付出努力，預計將於26日舉行記者會，介紹首次訪柬結果，10月份則會直接向聯合國人權理事會遞交柬埔寨人權報告。
 

港媒：柬埔寨打工陷阱　與中國3黑金巨頭有關

怕被賣去柬埔寨？泰國觀光局呼籲：快下載這APP

詐騙、人口販運猖獗！柬埔寨政府：正全力營救受害者

救柬埔寨台灣人？國台辦：可求助中國駐外使領館

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀