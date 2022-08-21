柬埔寨人也曾被賣！聯合國官員親訪　當局稱不願重演痛苦

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西港市所在的施亞努省省長郭宗朗（Kuch Chamroeun）則表示當局致力於打擊各種犯罪，強調柬埔寨政府堅決打擊任何違反柬埔寨憲法以及國際法的侵犯人權、人口販賣和網路犯罪等行為，目前約有600名外國人涉及綁架勒索等罪名在西港監獄服刑。
郭宗朗也提到，柬埔寨人在20年前也曾在泰國、馬來西亞、台灣和中國遭到迫害或販賣，他不希望這種痛苦在柬埔寨發生；當他提到部分營業場涉及非法拘禁問題時，郭宗朗則表示，有警方上門時發現，自稱是受害者的人正在正常工作或休息、玩手機，警方追問下，對方才表示因為他們想換公司，所以才報警稱自己被非法拘禁，另外也有些案件不是當事人報警，而是由其他人報警。
郭宗朗坦言，西港當局在打擊洗錢犯罪的能力有限，但在內政部的培訓下不斷提升。在培訓課程下，當局才意識到非法拘禁、人口販賣與洗錢犯罪有關聯，並稱希望聯合國人權專員蒙丹蓬別以媒體來認識西港，希望他記錄下真實的西港。
蒙丹蓬訪問柬埔寨期間，主要評估柬埔寨的人權狀況，以及觀察當局是否在疫情後為了促進人權環境而付出努力，預計將於26日舉行記者會，介紹首次訪柬結果，10月份則會直接向聯合國人權理事會遞交柬埔寨人權報告。