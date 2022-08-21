COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／看好勇士開給Green頂薪　西區高管：獎勵他多年貢獻

▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-21 09:46:07

金州勇士是否會和球隊明星大前鋒Draymond Green續簽頂薪合約呢？目前看起來情況並不明朗，不過聯盟中有高管認為，球團有可能會因為他過去的貢獻，而願意買單付錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士目前面臨巨大薪資壓力，老闆Joe Lacob光是在2020-21賽季就支付了6900萬美元的豪華稅，上賽季為1.7億美元，2022-23賽季則可能會超過1.8億美元。降低球隊支出肯定是管理層接下來的目標，因此籃球專家們都懷疑他們能否將Green、Jordan Poole和Andrew Wiggins等人全留下。

在下一份合約可能是生涯最後一張大約的情況下，Green希望得到球隊所能開出的最大年限和最高金額的報價。然而以他上賽季在季後賽進攻端的表現，勇士對此有所疑慮，此前有報導指出灣區不介意讓他到自由市場上去試水溫。

不過根據Heavy.com記者Sean Deveney的報導，一位西區球隊的高級主管認為，若有球隊願意考慮支付給Green頂薪，那一定就是勇士隊了，衛冕軍可能出於對他過去幾年的貢獻，而給出獎勵。

「關於Draymond，沒有多少球隊能讓他發揮最大的價值。因為他真的需要在一支適合的球隊中才能產生作用，而勇士隊能提供這樣的環境。而若他要簽下大合約，那他就必須在那支球隊中打出這樣的表現。」該名高管如此說道。

該高管也指出，明年夏天Green將來到33歲，以他的類型來說，只剩下2到3年的巔峰，因為他的防守很依賴身體的運動能力。在下一張合約走到尾聲時，他可能會成為讓球隊頭痛的資產。

儘管如此，他覺得勇士還是可能給Green開出頂薪，「我不認為其他球隊會給頂薪，但勇士隊會因為他多年的貢獻付錢，老闆們會記得當一切都崩潰時，他選擇留在那裡(2019-20 賽季)，並為Wiggins、Poole和Looney等人樹立了榜樣，這一切都在今年得到了回報。這一點很重要，他們會獎勵他的。」

NBA／直言曾是Curry粉絲　崔楊：他為我設立了奪冠的標竿

NBA／「飆風玫瑰」成最佳籌碼　美媒：聯盟29隊都想要他

NBA／字母哥背部痠痛引起關注　所幸核磁共振結果無大礙

NBA／籃網對KD的索價太高　ESPN名記：他們根本不想交易

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀