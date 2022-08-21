中秋烤肉架怎麼挑？特力屋教「這3招」 收納方便又省力
9月10日就是中秋節，今年正好有3天連假，烤肉賞月肯定一定要做的事情，但還在找火種、木炭慢慢生火嗎？現在有更方便的選擇，特力屋觀察，近期除了輕巧好收的摺疊式爐款與卡式爐深受消費者喜愛以外，歐美家戶常見直立式瓦斯烤肉爐省力方便，也越來越受到歡迎，有些旅宿、餐廳業者也會添購升級設備，該怎麼挑選適合自己的烤肉設備，特力屋建議消費者先評估參加人數與環境，例如參加人數超過6人以上，可以選擇瓦斯烤肉爐款，出菜速度快又方便。
特力屋表示，如今的烤肉不一定侷限在戶外，室內也能烤的卡式爐、民宿庭園派對常見的大型瓦斯烤肉爐等都十分熱門，用餐人數6位以上，適合點火方便快速的瓦斯烤肉爐款，大面積烤網讓出餐更快速，享用美味不必癡癡等待；若想烤出濃厚炭香，可考慮大型炭烤爐款，例如近期人氣新品「肯塔基木炭煙燻炭烤爐」，具雙烤爐配置與排煙煙囪設計，可燜烤或煙燻，料理更添百變風味。
如果一般家中陽台或騎樓空間烤肉，建議優先挑體積輕巧、好收的爐款，像是熱銷經典「牛頓便攜式烤肉爐」，附提把與摺疊收納功能，一秒攤開就能輕鬆開烤。此外，特力屋提醒消費者購買前務必認明烤網「不鏽鋼材質」並通過「第三方公證單位檢驗」，才能真正吃得安心又健康。
想在室外享受自然愜意烤肉用餐，戶外桌椅是不可或缺的必備品，特力屋建議可將「方便收納、輕量」作為入手基本要件，想省力也可利用承重度佳、方便拆洗的露營推車運送設備，讓準備過程更輕鬆。另外，若長時間於室外烹飪時，提醒民眾務必使用冰桶搭配冰磚收納食材、飲品，並記得減少開蓋次數避免食物腐敗，以確保食用衛生，才能吃得安心又盡興。
為方便民眾一站購足烤肉用品，特力屋即日起至9/18推出烤肉用品促銷，爐具與配件滿1000元現折100元，滿499元就送不鏽鋼烤肉夾1個，週週還有指定爆品最高現省6000元！多款瓦斯型烤肉爐再享免費運送、安裝貼心服務。
另外，全聯今年提倡「天天烤肉」主題，不只蔬果、烤肉醬等食材69折以外，即日起到9月15日全聯中秋節家電預購，推出11款排煙、無煙的廚電及用品，會員扣200、500、1000福利點，加購最低41折起就能帶回家。想要直接露營烤肉，即日起到12月1日全聯也推出美國知名戶外休閒品牌OUTDOOR全店積分/點換購商品，最低29折起，網羅8款實用好物，包括「雙層不鏽鋼杯400ml」、「便攜式餐具10件組」、輕巧且導熱快速的「鈦合金鍋具2件收納組」等。