《全明星4》翁滋蔓當鍋底　「眾人前慘摔」又淪戰犯　　

節目《全明星運動會》第4季在分隊後，上週第一次對戰的項目是健球，紅藍黃三隊從三戰兩勝制中找出優秀隊伍，藍隊領隊錢薇娟，則頂著三屆王朝的光環，有不能輸的壓力，因此在安排先發隊員時也多方考量，但讓觀眾意外的是，她將藍隊的選秀「鍋底」翁滋蔓列為先發球員。錢薇娟說：「雖然她的肌力、能力、速度都不夠好，但她可以把分內工作做好。」加上翁滋蔓沒有缺席任何一項練習，所以也沒有理由，不用她作為先發。的確在錢薇娟的調兵遣將策略下，藍隊首先在健球開紅盤拿下勝利。
800公尺男女大隊接力賽前，錢薇娟耳提面命要大家不能失誤，但沒想到翁滋蔓卻發生掉棒、跌倒失誤，讓三隊原本平分秋色的局面明顯拉出距離，也讓在接力項目原本就有優勢的黃隊搶占先機。翁滋蔓掉棒後，錢薇娟臉色也更加凝重，最後的確藍隊在這個項目也敬陪末座，賽後錢薇娟對隊員說出重話，坦言可以接受輸掉比賽，但重點是都出在接棒的問題，節奏非常慌亂，這點讓她很不滿意。
錢薇娟覺得最關鍵還是在銜接接力的部分，「雖然蔓蔓真的是比較慢一點，可是實際上她在那個棒次，是維持得非常的好。最大的錯誤是大家交接棒的過程，沒有一棒次的銜接接棒是順利的，我覺得沒有把它做到位。」認為整體看起來好像是因為翁滋蔓跌倒導致藍隊輸，但那只是一個關鍵點。
而翁滋蔓在接力賽摔跤，她說之前練習的時候都超級有默契，所以覺得好可惜，「我覺得要接到了，但剛好是往前的力量已經很多了，所以那時候就撲空就摔了，自己也嚇一跳。」可是翁滋蔓覺得沒有關係，因為都發生了，未來可以記取這件事情，然後希望自己更加油，相信大家可以培養更好的默契。