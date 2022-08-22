週一喝咖啡不Blue！星巴克「全品項」今明兩天買1送1
廣大的上班族們週一Monday不Blue，幫大家提振精神，星巴克咖啡奉上「全品項」買1送1，最新公布的「星光好友分享」活動，限8/22(一)、8/23(二)兩天的16:00-20:00，購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中1杯由星巴克招待；伯朗咖啡整個8月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有買1送1優惠喔。
星巴克本週再度祭出「星光好友分享」活動，限8/22(一)、8/23(二)兩天16:00-20:00，購買2杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中1杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務；也不合併使用折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動。
伯朗咖啡館全門市整個8月都有「每週一飲品買1送1」優惠，只要於8/22、8/29，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用）。不過需注意，此優惠活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用本活動；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有飲品買一送一優惠喔。