NBA／兩年前在爭奪最佳第六人　2替補好手至今仍無人問津

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Harrell和Schroder過去皆是出色的替補球員，甚至在2年前他們兩人還分別列位聯盟年度最佳第六人票選的前二，如今他們雖還有一定的競技狀態，卻可能無球可打。
今年才28歲的Harrell拿下年度最佳第六人獎項後，發展每況愈下，在湖人找不到定位，又被交易到巫師、黃蜂。上一季他出賽71場，場均可得到13.1分6.1籃板2助攻，命中率64.5%。進攻端雖仍能維持一定水準，但201公分的身高打內線，讓他所在的球隊難以更進一步。
而即將滿29歲的Schroder一樣曾待過湖人，也是在離隊之後發展不如意。之後陸續加入塞爾提克和火箭，但都沒能打出過去的表現，上賽季他出賽64場，場均能得到13.5分3.3籃板4.6助攻，命中率43.1%，三分命中率34.4%。
Harrell是矮個子內線，且沒有防守和射程；而Schroder則是需要持球的一號位，但進攻表現不夠穩定，這是他們在聯盟發展的一個阻礙。此外，過去兩人都曾和前東家有過矛盾，這可能也是其他球團仍在觀望的原因之一。
不過隨著大咖球星慢慢確定接下來的動向，以及訓練營即將開始，一些戰力上仍有所缺陷、但找不到合適人選的球隊可能會找上他們，只是開出的價碼肯定不會太高。