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NBA／兩年前在爭奪最佳第六人　2替補好手至今仍無人問津

▲湖人後衛Dennis Schroder。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛Dennis Schroder。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-21 13:28:12

NBA自由市場已經開啟一段時間了，不過兩名過去有出色表現的第六人Montrezl Harrell和Dennis Schroder，至今仍乏人問津，也讓知名運動媒體《Clutch Points》發文感嘆。

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在六月中旬結束2021-22賽季的總冠軍賽後，自由市場的簽約已開始布局，經過了近兩個月的操作，除了幾名大牌球星之外，大部分球員的下家都已經大致底定，但還有一些人意外的沒有獲得任何球隊提供的合約。

Harrell和Schroder過去皆是出色的替補球員，甚至在2年前他們兩人還分別列位聯盟年度最佳第六人票選的前二，如今他們雖還有一定的競技狀態，卻可能無球可打。

今年才28歲的Harrell拿下年度最佳第六人獎項後，發展每況愈下，在湖人找不到定位，又被交易到巫師、黃蜂。上一季他出賽71場，場均可得到13.1分6.1籃板2助攻，命中率64.5%。進攻端雖仍能維持一定水準，但201公分的身高打內線，讓他所在的球隊難以更進一步。

而即將滿29歲的Schroder一樣曾待過湖人，也是在離隊之後發展不如意。之後陸續加入塞爾提克和火箭，但都沒能打出過去的表現，上賽季他出賽64場，場均能得到13.5分3.3籃板4.6助攻，命中率43.1%，三分命中率34.4%。

Harrell是矮個子內線，且沒有防守和射程；而Schroder則是需要持球的一號位，但進攻表現不夠穩定，這是他們在聯盟發展的一個阻礙。此外，過去兩人都曾和前東家有過矛盾，這可能也是其他球團仍在觀望的原因之一。

不過隨著大咖球星慢慢確定接下來的動向，以及訓練營即將開始，一些戰力上仍有所缺陷、但找不到合適人選的球隊可能會找上他們，只是開出的價碼肯定不會太高。

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