捍衛「美麗島站」　高捷局：榮耀與記憶的城市地標

台北市長柯文哲說高捷「美麗島站」應去歷史、政治化更名為「大港埔站」，對此，高市捷運局表示美麗島站(Formosa Boulevard Station)已為國內外著名之車站，同時也兼具交通、商業、景觀功能，站內知名公共藝術「光之穹頂」，曾多次入選世界最美麗車站之一的殊榮，不僅延續高雄的榮耀與記憶，亦成為高雄引以為傲的城市地標與驕傲。
捷運局表示，大眾捷運系統車站命名，均經一定程序，且依據地方之辨識性、地標顯著性、歷史意義等原則下，在廣徵民意後，始將站名送命名審議小組(由各機關代表、文史學者及沿線鄉鎮區公所代表所共同組成)，以網路票選方式選出各車站得票數最高之站名，並經專案小組審議後對外公布，美麗島站名係配合當時高雄重要建設如巨蛋、中央公園、美麗島大道、世運舉辦及高鐵通車等，並參考各界意見於民國94年完成命名。
捷運局指出，車站名稱以民眾容易識別、淺顯好記、歷史意義為最重點，隨著捷運紅橘線後續四線齊發，捷運串聯各主要發展的科學、產業園區，未來輕軌與捷運帶動沿線工商經貿，引領周邊開發交流活絡，增加土地使用強度，並將改變城市容貌，滿足市民日常生活的交通需求，高雄市政府亦將隨著重大建設以及各界對於建設、營運中捷運站名的建議，納入後續黃線、林園線及岡山路竹延伸線等捷運之站名命名參考。