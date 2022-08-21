iPhone 12「這2款」打電話沒聲音！蘋果延長免費維修期限
還在使用iPhone 12或iPhone 12 Pro的使用者注意，由於少數裝置因為聽筒模組有故障零件，可能導致打電話時沒有聲音，因此蘋果在2021年8月公布針對6.1吋iPhone 12 與 iPhone 12 Pro的召修方案，提供用戶免費維修，而近日蘋果官網悄悄更新這項有效保修期限延長1年，有效期限為自設備首次零售銷售之日起3年，提醒相關用戶注意。
根據蘋果官網訊息指出，已確定有少數的iPhone 12和iPhone 12 Pro的聽筒模組存在可能會故障的組件，因而可能導致裝置出現沒有聲音的問題。受影響的裝置是在2020年10月到2021年4月之間製造。如果用戶的iPhone 12和iPhone 12 Pro在撥打或接聽電話時話筒沒有發出聲音，就可能符合維修資格，可獲得免費維修。不過iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max機型不在這次召修方案之中。
蘋果提醒，iPhone 12和iPhone 12 Pro的用戶可以尋找Apple授權維修中心或向Apple Store零售店預約時間檢查，維修前請將iPhone先備份到iCloud 與電腦。如果手機有任何會影響此次維修的損壞情況，例如螢幕破裂，則須在接受本方案維修前先解決該問題。在某些情況下可能需要支付額外的維修費用。而這項全球性Apple方案並不會延長 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro的標準保固範圍。