張善政發言人稱「鄭運鵬不顧火災」 綠營一張照片打臉
國民黨桃園市長參選人張善政競辦發言人何元楷透過臉書聲稱，幾個月前，桃園蘆竹發生「美福大火」，在地立委鄭運鵬卻「隱形」，難相信未來他會有心治理桃園，引發論戰。民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧今（21）日轉PO鄭運鵬當時的勘災照片指出，國民黨不潑髒水就不會選舉嗎？鄭運鵬功不自居，在地方許多事情都是默默的做，像美福大火，他就有到現場，莫非國民黨覺得做事一定要貼臉書公告給大家知道才算做事？「『張善政們』會覺得鄭運鵬隱形，是因為你們根本不在桃園，所以才看不到吧」。
對於張善政發言人的發言，黃瓊慧表示，國民黨是不潑髒水就不會選舉嗎？鄭運鵬當了6年的立委，還連任擊敗北桃園最具實力的前立委陳根德，如果像張善政說的隱形，竟然還能高票連任？
黃瓊慧表示，張善政團隊平常都不在桃園，都只在台北看新聞，當然會覺得鄭運鵬是隱形。鄭運鵬功不自居，在地方許多事情都是默默的做，像美福大火，他不僅有到現場關心，事後也沒有像國民黨人士散步過去，順便貼個臉書蹭流量。
黃瓊慧質問國民黨，「還是你們覺得做事一定要貼臉書公告給大家知道才算做事？『張善政們』會覺得鄭運鵬隱形，是因為你們根本不在桃園，所以才看不到吧」。