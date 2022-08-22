鍾欣凌「卡肚上不了船」狂減5kg 嚴藝文憂畫面太羞恥
節目《一袋女王》日前錄影邀請楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文3人，分享一起主持實境節目《老少女奇遇記》的點滴及互爆糗事，讓整場錄影歡笑連連。其中嚴藝文因為眾人目光及攝影機都從身後而來，為了怕屁股在鏡頭裡上上下下太羞恥，奮力一搏一次就成功，倒是鍾欣凌狀況連連讓她好尷尬，去完小琉球下定決心要減肥，至今順利減重5公斤，算是意外收穫。
鍾欣凌說第一天教練要3人輪流體驗，學會在踩不到底的海上掉下去時，要如何爬回獨木舟，嚴藝文在挑戰前，就跟鍾欣凌堅定地說自己一定要一次就成功，不然整個國小的小朋友，加上攝影機加空拍機，所有眼睛跟鏡頭都從背後注視著3人，如果花太多時間，自己的屁股會一直在水面，跟獨木舟之間上上下下，這畫面讓她完全無法想像，還好在「羞恥心」的加持下一次就成功，鬆了一口氣。
水性頗好的鍾欣凌並不怕水，沒想到要爬上獨木舟時，卻因為肚子卡在船身，一直上不去，只好同時出動幾位教練，推跟拉同時用力，但還是上不去，最後有位教練將獨木舟將船身側立先把鍾欣凌的肚子卡上去，兩邊再同時施力，尷尬的鍾欣凌趕緊側身翻上獨木舟後，再翻回正面，沒想到泳衣下擺竟然整個翻起來，害她整個胯下曝光，讓鍾欣凌只好對著正在拍她的空拍機說：「幫我打馬賽克！」而鍾欣凌在這次挑戰過後下定決心一定要減肥，如今已經順利減重5公斤，算是意外收穫。