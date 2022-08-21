東超／高薪簽林書豪前搭檔　灣區翼龍挖角CBA球員引爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
此前由於和俱樂部遼寧鬧矛盾，中國大陸國家隊主控郭艾倫一度傳出有望和灣區翼龍簽約，但隨著球隊目前已經滿編，他加盟這支新軍的機率已經不高了。除了他之外，高人氣的華裔球星林書豪，此前也曾傳出是在翼龍球團鎖定的名單之中。
翼龍正式簽下的CBA球員中，劉曉宇無疑是最引人關注的，他曾是聯賽四強等級球隊北京首鋼的主力球員，今年在CBA第二階段賽事中也曾和林書豪搭檔先發後場，攻防兩端皆有出色發揮，兩人在場下也有不錯的交情。隨著本季結束後北京隊進行換血政策，這位33歲的老將決定轉換環境，簽下一年合約挑戰新聯盟。
根據陸媒報導，灣區翼龍曾對郭艾倫開出400萬美元(約1億2039萬台幣)的高薪，而劉曉宇薪水也推估高達400萬人民幣(約1767萬台幣)，而CBA頂薪不過也才600萬人民幣。這支球隊花錢不手軟的簽人方式，引起CBA當局以及一些球團的重視，甚至可能討論制定相關規定，防範這種「挖角行為」。
球隊GM劉全勝對此解釋說，球隊簽下的球員皆符合FIBA認定的自由球員身份，另外也符合球隊技戰術和年齡需求，而且這些人中有一部分也收到日韓聯盟的報價，「我們當然希望吸引更多優秀球員加入，但俱樂部是有預算的，不是說想怎麼樣、就能怎麼樣。」
灣區翼龍薪資待遇、訓練環境優於不少CBA球隊，劉全勝表示球團就是提供一個可以看看外面世界的平台，但最終決定還是要由球員來選擇。
翼龍隊目前已接受菲律賓籃協邀請，將持外卡參加在9月開始的PBA聯賽委員盃，以此做為首季賽事的熱身。東超聯賽計劃於今年10月開打，明年3月3日至5日舉行四強決賽。