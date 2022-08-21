中國「網紅型」女富豪買精受孕！29歲靠藥妝公司身價千萬

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隨著醫美逐漸普及，化妝品日益競爭激烈，葉海洋面對千變萬化的需求與客戶仍堅持選用優質原材料，讓更多顧客成為回頭客。雖然相較其他總裁、董事長或執行長，她的年齡較小，但她靠著靠近年輕市場的行銷方式和明確的顧客群體，替早期的創業打下了堅實的基礎，最終成功以堅毅的個性勇渡這片浩瀚的胭脂海，不僅打造出獨特的品牌形象，還令她坐擁千萬身價。
事業一帆風順的她，在商場上雖說無往不利，但在現實人生卻不怎麼被外界看好。由於打扮中性、自主獨立且沒有結婚打算，出席公開場合時她總是形單影隻，年紀輕輕就攀上人生高峰的她發覺自己也想要組織家庭，有個孩子能互相陪伴；因此她在2017年自己29歲時遠赴美國，花了50萬人民幣（約新台幣224萬元）進行「借精生子」的動作。
高呼「我的子宮我做主」的她，對於進行人工受孕計畫可說大有準備，不僅早就想好要生個混血兒以外，還指名提供精子的男性必須是常春藤名校畢業生，接著在精挑細選篩到只剩兩名候選人後，歷經了促排、取卵、胚胎、移植、產檢等繁複步驟，葉海洋終於在懷胎10個月後後如願誕下擁有5國混血的大女兒Doris。
當時因為她未婚生孕、性向曖昧且進行人工受孕、指定混血，在中國爭議極大，不少酸民網友不留情批評她，一貫堅強獨立的葉海洋則無視這些流言閒語，寫下六封留給大女兒的未來家書，親自解釋自己的心路歷程，其中她就寫到「面對生活的挑戰當你遇到難題的時候，那便是你成長的時機，去解惑，去平撫，去克服，我們應該感謝上天，給予我們磨難，我們在磨難中可以感受到人間真情也可以感受到世態炎涼，前者教你學會善良和感恩，後者讓你明白孤獨是人生的常態女兒，大膽的往前走吧，你知道我在你後面，你知道媽媽永遠鼓勵你。人生道路且長，希望你記住，能打倒你的，從來都不是別人」。
2021年，葉海洋選擇再度遠赴俄羅斯進行試管嬰兒手術，原因是因為當大女兒Doris年紀逐漸長大，她希望女兒童年能有個伴，因此回溯找回當時提供她生下Doris的「精主」，再度進行人工受孕並從美國坐飛機到俄羅斯冷凍，花費了15萬8千人民幣（約新台幣68萬元），終於誕下和Doris「同父同母」的二女兒Hatti。
葉海洋生下第二胎後，經常在微博上曬出與女兒們相處的模樣，似乎證明了與其他平凡家庭並沒有什麼不同，她曾經說過「朋友說等你有了第二個孩子你就明白，你的愛會被分攤。當我有了第二個孩子，我體會到，愛，是疊加。」；至於被問到都已經生孩子了是否有意結婚，否則只是滿足自己私慾而令孩子一出世就缺失父愛等批評時，葉海洋則霸氣回應表示生小孩不應該一定建立在婚姻基礎上，「婚姻的目的不是繁衍後代或者上保險，婚姻是愛情的衍生品，而愛情卻可遇不可求，理性面對生活，拆解家庭本質，生娃這件事不應該一定建立在婚姻基礎上。」