台股週線連7紅　5日均線強勢向上穿過季線

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PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股這波強勢反彈，在電子與金融帶動下，指數順利穩居季線之上，更帶動5日均線向上穿過季線的短線偏強走勢，雖然近兩日電子與金融指數持續在5日均線附近震盪，但三大族群皆站穩月線，反彈格局並未改變，且財報旺季落幕，在財報空窗期以及下半年產業旺季加持，若成交量能可以持續擴大至2500億元以上，則有利於指數維持漲升格局。
不過，廖炳焜表示，外資今年來累計至本週五賣超台股的金額，正式突破兆元大關，此為史上新高紀錄，顯示這波外資對台股的態度，受到國際資金緊縮影響，仍維持上漲即調節的步調未變，僅有投信是今年來唯一買超台股的法人資金，累計買超1996.17億元；然就另一個角度來看，目前台股評價面仍處於物美價廉水準，一旦未來國際變數消除，外資對台股的態度轉為回補買超，將可望成為推升台股多頭力道的重要上攻買盤。
另外值得注意的是今年的選舉行情，廖炳焜說明，今年底美國要舉行期中選舉，根據歷史經驗，每逢選前美股上漲機率較高，而今年來全球市場皆視美股走勢為首，若美股能維持彈升格局，有利於台股至年底前的走勢，加上台灣也將於11月底舉辦縣市長選舉，在雙重選舉行情加持之下，台股要再出現之前弱勢表現機率較低。
就類股選擇上，廖炳焜認為，科技股方面投資人不妨鎖定網通、蘋果概念股、IC設計、汽車與新能源相關，另外則是跌深打底股亦可留意。汽車與新能源車在全球的滲透率持續提高，加上中國車市有政策扶植，近月銷售量大增，近期持續為盤面資金亮點，網通族群則是主要台系網通廠擴產積極，且不少廠商的產能分布已不再集中於中國，較能分散不確定因素風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。