提升壽山動物醫療水平 獸醫臨床醫學會捐贈頂尖醫療設備
壽山動物園歷經一年多的改造，即將在今年10月重新開園。民間團體也熱心貢獻，高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會斥資一百萬元，購置最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機，於今（21）日捐贈給壽山動物園，這將是全國動物園首創的頂尖醫療設備，可以充分提升園區動物醫療水平。
高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會指出，高雄壽山動物園，現有一百多種來自世界各地的珍禽異獸，惟園內經常性有動物緊急醫療需求，目前醫療檢查設備僅限於固定式X光機，但礙於大型動物很難搬動，在醫療上造成相當大的困擾。透過理事長馮宗宏主動召集，經由理監事會議通過，決定斥資一百萬元，緊急購置最新型無線防水DR數位影像系統及移動式高頻動物用X光機設備，捐贈予壽山動物園。
馮宗宏指出，有了這套全新的移動式設備後，由於具有防水功能，園內獸醫師即可機動式運用於緊急醫療上，並透過雲端數位影像編輯與儲存，完整記錄於病歷，隨時掌握後續病情追蹤。
馮宗宏是高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會理事長、屏科大傑出校友，亦經營高雄市第二大動物醫院「宏力動物醫院」，這是高雄市唯一一家急診後送動物醫院，也是唯一一家二十四小時營業的動物醫院。
高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會這幾年來，也挹注經費與人力，積極支持野生動物保育協會，及傷重流浪犬貓醫療，成效卓著。28日馮宗宏將競選下屆高雄市獸醫師公會理事長，並將致力促成公會及高雄市福爾摩沙獸醫臨床醫學會兩會合辦第八屆獸醫師年會，並整合高雄縣獸醫師公會變身社團法人高雄市獸醫師公會。