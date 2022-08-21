李立群被出賣？兒子脫口「李家永遠反共」 4部電影遭殃
70歲資深藝人李立群的政治立場，受到外界矚目，在上海封城時期以親民作風圈粉的他，7月返台後受訪時脫口「會死守台灣」，被對岸網友冠上「台獨」帽子，事後還得轉發「只有一個中國」輸誠，表明政治立場傾向中國，沒想到大陸網友又挖出他兒子李元太在社群平台的發文，竟稱「李家永遠反共」，在對岸掀起熱議，狠批李立群是「雙面人」。
有網友稱李元太在噗浪以「cos名元太本名也元太」的帳號發文怒懟中共，「去你X的CCP（中國共產黨），今天我們家低頭不是因為在那裡賺錢，都退休回台了！會配合你們是因為江湖道義，不去拖累那四部還沒上映的電影的製作方，而不是真的怕你們，要幫你們維穩那個被軍演戳破的紙老虎形象，李家永遠都反共。」
李元太還幫李立群發聲，指爸爸從來沒有挺過中共，要網友不要再起鬨，被對岸網友嘲笑「真的以實力坑爹」。該截圖曝光後，他已經緊急關閉噗浪帳號，但似乎來不及阻止輿論發酵，許多中國網友湧入李立群的抖音砲轟，「您兒子的言論怎麼回事呢？」、「父子倆輪番上陣表演」、「你兒子說，你家低頭是為了那四部電影」。
據悉，李立群育有兩兒一女，長子叫李元太，女兒叫李元元，另一個兒子則未公開姓名，而李元太和李元元都和李立群一樣進入了演藝圈，擔任演員一職。據瞭解，李立群現有《瞧一橋》、《頭牌》、《請別相信她》、《天馬行空》四部作品處於待播狀態，符合李元太所說的「不想拖累四部還未上映的電影」。但此次言論事件後，傳出後製單位拚命加班，要刪減李立群戲分，或用AI變臉方式處理，避免後續政治困擾。