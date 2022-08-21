搶劫也搞快閃？洛杉磯7-11遭「暴民式」洗劫 哄搶畫面曝
「快閃族」（Mob）指的是透過網路社群號召，人們會在公共場合如車站大廳、百貨廣場突然集合進行隨機行為如大跳地板舞或彈奏弦樂，通常是創意搞怪的行為，但也被用來進行社會運動，只是日前在美國洛杉磯竟傳出一起「搶劫快閃」，超過百名搶匪拿起手機拍攝同夥闖入7-11超商中，恣意爽拿貨架零食、飲料，甚至闖入收銀台、破壞貨架等，混亂畫面也全被攝影機全程捕捉，震驚不少人。
美國洛杉磯警察局日前公布一段監視器畫面，地點是位於菲格羅亞街（Figueroa Street）和塞槓多大道（El Segundo Boulevard）交叉的十字路口，大約是在15日凌晨0時40分左右，街上忽然聚集眾多車輛，許多民眾更高持手機似乎正在直播或是想拍下什麼畫面，接著這群超過百名民眾之中的數十人便一擁而上闖入當地一間7-11超商當中。
從警方公佈的監視器影像來看可以發現，成群搶匪一窩蜂擠進店內，不僅大肆搜刮了零食、餅乾、酒精飲料等等雜物，還有民眾無視櫃檯的阻礙，直接翻過收銀台往牆上的香菸、樂透彩券等進行洗劫，過程中還還有店員被亂丟香蕉，監視畫面更拍下疑似是店員與顧客的其他民眾被突如其來的洗劫嚇傻眼，只能躲在角落看著這一切發生。
洛杉磯警方調閱監視器後表示，這場「搶劫快閃」涉案民眾約有一百多人，店員卻只有孤零零的一個，警方不僅決定公佈這段監視畫面，還宣布懸賞5萬美元（約新台幣150萬元），希望民眾能夠提供線索出面指認。
報導指出，洛杉磯今年3月搶案比去年同期升高17%，有民眾對於公權力無法伸張、警方對輕罪嫌犯「過於軟弱」的作法感到不滿，不過此前警察執法過當與槍枝暴力等議題還未歇，雙方強硬態度難以達到妥協；洛杉磯警方為此也表示，會盡全力杜絕搶劫歪風，不會讓歹徒在街上目無法紀的犯案。