余苑綺享年39歲！懷二胎時直腸癌復發 錯失最佳治療時機
余天二女兒余苑綺2014年被發現罹癌，在2016年時病情趨緩，短暫回歸正常生活，並完成終身大事，雖然因化療被判不孕，但她仍勇敢對抗病魔，生下一對健康兒女，不料懷第二胎時，癌症又不幸復發，導致其錯過最佳治療時機。
據了解，余苑綺在2014年發現直腸癌第3期，經過化療後在2016年宣布抗癌成功，但2019年她生下第二胎後，就被告知癌症復發，且癌細胞已擴散到淋巴、肝、肺，雖然余苑綺仍堅強接受近70次化療，無奈今年6月又因併發腎積水住院，最終病情急轉直下，於今天（21日）下午17時許與世長辭。
回顧2016時，余苑綺身體好轉後，隔年便與小4歲的男友Gary共結連理，並生下大女兒樂樂，直至2019年懷下第二胎時，卻突然出現咳嗽等症狀，長達4、5個月之久，生產完作詳細檢查才得知，癌細胞已經在體內擴散。
對此，余天妻子李亞萍也曾透露，如果當初苑綺不懷二胎，恐怕終生都沒機會再懷孕，她為了讓父母開心，以及讓女兒多個弟弟，才會毅然決然再生下一個寶寶； 昨天（20日）稍早，余天帶著小孫女前往醫院探病，讓看到孩子的余苑綺重燃希望，並告訴余天「好，我不會那麼容易死」，不料今天卻突然傳出惡耗。（編輯：陳苾暐）