余苑綺病逝！網見「8年抗癌之路」超不捨：已經很厲害了
余天的二女兒余苑綺，今（21）日下午因直腸癌病逝，享年39歲，消息令人痛心。對此，不少PTT網友們再看完余苑綺這8年來的抗癌過程後，也忍不住直言「已經很厲害了」、「一路好走，辛苦了」。
回顧余苑綺抗癌的過程，自從2014年發現罹患直腸癌3期後，半年內就接受手術，並挺過12次的化療，隔年身體狀況恢復良好，也成功在2017年結婚，並和老公生下一位寶貝女兒，余苑綺也時常在社群平台分享一家人的生活點滴。直到2019年生下兒子後的她，卻被醫院檢查出直腸癌復發，更擴散到其他器官。
雖然余苑綺對外仍保持和過去一樣的正面樂觀心態，努力抗癌，但一次又一次的化療和開刀，即便兒女帶給她撐下去的動力，但仍一度感到低潮，甚至想要放棄，還特別寫下給兒女的訣別書。至今，長達8年來的抗癌路程，余苑綺總共經過70次的化療、9次的開刀手術，一路走來十分艱辛，也讓外界感到相當不捨。
如今，余苑綺病逝的消息傳開後，PTT的網友們都忍不住紛紛哀悼，「不再痛了，一路好走」、「這麼多年都撐過來，已經很強了」、「偉大的母親」、「 終於…腸癌真的很折磨」、「努力抗癌的身影會給他人勇氣」、「31就直腸癌三期 太苦惹」、「不痛了，努力抗癌這麼久，離苦得樂」、「多活了8年，還生了小孩，希望能安詳的到天國去當天使」、「謝謝妳當初鼓勵我」、「已經很厲害了」。（編輯：詹鎰睿）