余苑綺病逝！癌末為何要安寧治療？非放棄是要「活得好」
立委余天的二女兒余苑綺因癌症轉移今（21）日不幸病逝，享年39歲。余苑綺從2014年確診直腸癌第3期之後，歷經70多次的化療，但癌細胞還是擴散到肝臟、肺部、淋巴等位置，據了解上週四院方就已經發出病危通知，給予更多的減痛照顧。事實上，許多癌症末期病人最迫切需要的就是安寧緩和治療，台灣安寧緩和醫學學會副秘書長、羅東博愛醫院家庭醫學科主任張賢政表示，安寧緩和治療絕對不等於「放棄治療」，是與抗癌治療同步進行的醫療行為，目前醫界普遍認為，只要癌症進入第4期、也就是有器官轉移的時候，就應該同步接受安寧緩和治療照顧，才能讓病人有更好的醫療與生活品質。
張賢政說，外界通常對安寧緩和醫療有刻板印象，認為就是癌末病人沒辦法救了才轉去安寧病房，其實安寧緩和治療是思考病人可以「怎麼活」，是可以跟抗癌醫療共存而不是互斥，也絕對不是放棄治療。「由於很多癌末患者經常面臨疼痛、喘等症狀，對於生活及治療上有很大的困擾，安寧緩和治療會給予這類病人最大的症狀照顧，讓他們更有體力面對抗癌治療，並且有更好的生活品質，一天一天向前走，才有機會讓病情更好轉。」
除此之外，安寧緩和治療除了給予病人身體的支持照顧，也陪伴病人度過療程的心理煎熬，無論病人剩下多少時間，都能有尊嚴的繼續活著。「通常安寧緩和治療介入的時機點，不會特別以第幾線藥物介入來區分，以國外來說，如果癌症進入第4期的病人，也就是出現器官轉移，就會建議在接受抗癌治療的同時，也同步接受安寧緩和治療。」
余苑綺的案例裡，看到很多網友紛紛喊話請家人放手，但張賢政強調，在醫療上這絕非二分法解決，透過安寧緩和治療，能給予病人症狀上的舒緩，並由社工師、心理師的陪伴，也讓病患家人能夠一起調適，陪伴家人一起撐過照顧的艱困時刻。