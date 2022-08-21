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不送追加預算、用二備金避備查　柯市府城博預算爭議多？

▲台北市長柯文哲17日在議會備詢時，被質疑城市博覽會預算規避議會監督，柯文哲則不以為意還笑著表示「依法規避監督」。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.15）
▲台北市長柯文哲17日在議會備詢時，被質疑城市博覽會預算規避議會監督，柯文哲則不以為意還笑著表示「依法規避監督」。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.15）

記者丁上程／台北報導

2022-08-21 20:18:032022-08-21 20:19:07

台北市城市博覽會27日即將於花博公園爭艷館登場。為期半個月的台北城市博覽會，在預算的動支上，卻讓已經相當緊張的府會關係再度爆發爭議，原因在於議員質疑市府疑似為了規避議會審查，不僅刻意不以追加預算的方式進行，而是使用第二預備金支付相關預算，且動支總金額壓在5000萬以下，就不用送議會備查。

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研考會方面16日先是進入議會民政委員會，針對城市博覽會預算進行專案報告。其中政風處的報告明白指出，城博會預算從原先的6350萬元降到4900萬元，是要「避免議會備查的負擔」，此番說法也引發議員反彈，原因在於根據法規，市府動支二備金時，若金額超過5000萬要送議會備查，因此4900萬這個數字，再明顯不過是為了規避議會審查。不過政風處方面則表示，符合二備金適用條件，並無程序或預算支用不合理之處。

而在隔日柯文哲進入議會進行專案報告時，社民黨議員苗博雅就質疑，明明早在去年10月就知道今年8月底要舉行城市博覽會，且明明有非常足夠的時間可以透過追加預算的方式，將預算動支計畫送往議會審議，但柯市府刻意要延宕作業時程，最終變成一定要用二備金動支。

苗博雅更質疑，去年10月議會在審議市府二備金預算時，本來自己要砍掉約4000萬的預算，當時主計處長還拜託因為物價上漲，擔心公共工程標不出去，得以二備金支應，「現在才真相大白，原來這4000萬元保留下來是要辦城市博覽會，且是要規避議會正常預算審查。」苗博雅直言，柯文哲這8年學很快，學到如何用第二預備金規避審查。

針對預算動支問題，研考會主委黃銘材指出，一開始由各局處動支預備金，剛開始是6000多萬元，後面施工各自去動預備金，沒有加起來的問題，後來因為時程壓力，統一由研討會動支，分給各機關執行，強調一開始規畫沒有規避，一開始加起來不是這個金錢，由各機關執行。柯文哲則表示，2月才招標會來不及。當時算還要上網招標、施工，時程算起來已經來不及。「細節不曉得，但當時有討論來不及。」

民進黨議員吳沛憶則表示，城市博覽會動用到的預算超過5000萬，但市府方面卻刻意預算壓在4900萬，就是為了規避議會審查。吳沛憶具體指出，市府觀傳局有一筆「2022城市博覽會網路媒體行銷與顧問案」276萬元經費，使用局內的行銷預算支應，而不是列在城市博覽會的預算之中，「迫不得已使用二備金，根本就是扯謊！」觀傳局長劉奕霆則解釋，行銷與宣傳上的預算，本來就是由局內預算處理。而柯文哲則在一旁訕笑表示「依法迴避監督」。

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