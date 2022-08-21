不送追加預算、用二備金避備查　柯市府城博預算爭議多？

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而在隔日柯文哲進入議會進行專案報告時，社民黨議員苗博雅就質疑，明明早在去年10月就知道今年8月底要舉行城市博覽會，且明明有非常足夠的時間可以透過追加預算的方式，將預算動支計畫送往議會審議，但柯市府刻意要延宕作業時程，最終變成一定要用二備金動支。
苗博雅更質疑，去年10月議會在審議市府二備金預算時，本來自己要砍掉約4000萬的預算，當時主計處長還拜託因為物價上漲，擔心公共工程標不出去，得以二備金支應，「現在才真相大白，原來這4000萬元保留下來是要辦城市博覽會，且是要規避議會正常預算審查。」苗博雅直言，柯文哲這8年學很快，學到如何用第二預備金規避審查。
針對預算動支問題，研考會主委黃銘材指出，一開始由各局處動支預備金，剛開始是6000多萬元，後面施工各自去動預備金，沒有加起來的問題，後來因為時程壓力，統一由研討會動支，分給各機關執行，強調一開始規畫沒有規避，一開始加起來不是這個金錢，由各機關執行。柯文哲則表示，2月才招標會來不及。當時算還要上網招標、施工，時程算起來已經來不及。「細節不曉得，但當時有討論來不及。」
民進黨議員吳沛憶則表示，城市博覽會動用到的預算超過5000萬，但市府方面卻刻意預算壓在4900萬，就是為了規避議會審查。吳沛憶具體指出，市府觀傳局有一筆「2022城市博覽會網路媒體行銷與顧問案」276萬元經費，使用局內的行銷預算支應，而不是列在城市博覽會的預算之中，「迫不得已使用二備金，根本就是扯謊！」觀傳局長劉奕霆則解釋，行銷與宣傳上的預算，本來就是由局內預算處理。而柯文哲則在一旁訕笑表示「依法迴避監督」。