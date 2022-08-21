COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／剩4個月卸任！柯文哲不顧府會關係未來恐遭反噬

▲台北市長柯文哲17日下午進入議會進行預算相關施政報告，並於報告後接受議員質詢。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.17）
▲台北市長柯文哲17日下午進入議會進行預算相關施政報告，並於報告後接受議員質詢。（資料照／記者丁上程攝，2022.08.17）

記者丁上程／特稿

2022-08-21 20:18:342022-08-21 20:20:40

台北市長柯文哲的2任市長、共8年任期，即將於4個月後正式劃下句點。不過現階段形同「看守期」的最後階段，柯文哲與台北市議會的關係卻相當緊張，除了無視議會附帶決議動支雙城論壇預算外，號稱「柯文哲畢業展」的台北市城市博覽會，預算動支也引發議員詬病。雖然現階段柯文哲的態度很明顯是即將卸任，不需要再給議會面子，不過「鐵打的市府、流水的市長」，柯文哲的做法不僅讓公務體系的官員相當難做，未來政治生涯上也已經先被記上一筆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據熟知議會運作的資深民代幕僚透露，過去在面臨市長選舉，前一任市長在卸任前，通常已經是「看守任期」，只要負責維持市政運作穩定，並為下任市長編列好相關預算即可。「無論是市府還是議會，兩方基本上都會顧及顏面，沒有好聚但求好散，不會在預算或法案上多加阻攔，畢竟也與現任市長無關了。」

幕僚直言，現階段柯文哲就是擺明不想搭理議會，連演演戲都不願意了。

為了顧及市府要推行的相關法案，或是期望議員在市府預算上不要太過刁難，過去柯文哲對於市議會仍會帶有幾分尊重。不過今年柯文哲之於議會，幾乎都不再多加搭理，原因在於已經是最後任期，現階段卡關的相關預算案，可以說都是下任市長的事情，基本上與他無關了，因此柯文哲現階段，已經擺明是不甩議會，而是要照自己的意思度過最後任期。

雖然對於柯文哲來說可能沒太大影響，可是對於市府轄下局處單位影響可大了。就如前面所述「鐵打的市府、流水的市長」，市長已經來來去去這麼多任，但北市府的預算編列以及運作，不能因為某任市長而停擺。若柯文哲因為一己之私，或者自己與議會的恩怨情仇，而導致整個市府局處的預算卡關，其實是相當不負責任且不成熟的做法。

由於適逢選舉年，即使是在預算會期，議員於公「不想與卸任市長交惡」、於私「想要更多時間進行選舉行程」，都不會對市府預算有太多干預，不過因為柯文哲形同放飛自我的行徑，導致府會關係緊張。擔任市長7年多來，柯文哲在卸任前的最後階段，因為雙城論壇、城市博覽會這些「展現自我大於實質意義」的活動，讓8年任期變得「虎頭蛇尾」，一切的一切，外界都看在眼裡。

不送追加預算、用二備金避備查　柯市府城博預算爭議多？

府會關係差！柯市府動用雙城論壇預算　無視議會附帶決議

北市城博預算濫用二備金？議員批柯市府知法玩法規避監督

不滿柯文哲辦雙城論壇　議會不分黨派嗆「預算不准核銷」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀