巷仔內／剩4個月卸任！柯文哲不顧府會關係未來恐遭反噬

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幕僚直言，現階段柯文哲就是擺明不想搭理議會，連演演戲都不願意了。
為了顧及市府要推行的相關法案，或是期望議員在市府預算上不要太過刁難，過去柯文哲對於市議會仍會帶有幾分尊重。不過今年柯文哲之於議會，幾乎都不再多加搭理，原因在於已經是最後任期，現階段卡關的相關預算案，可以說都是下任市長的事情，基本上與他無關了，因此柯文哲現階段，已經擺明是不甩議會，而是要照自己的意思度過最後任期。
雖然對於柯文哲來說可能沒太大影響，可是對於市府轄下局處單位影響可大了。就如前面所述「鐵打的市府、流水的市長」，市長已經來來去去這麼多任，但北市府的預算編列以及運作，不能因為某任市長而停擺。若柯文哲因為一己之私，或者自己與議會的恩怨情仇，而導致整個市府局處的預算卡關，其實是相當不負責任且不成熟的做法。
由於適逢選舉年，即使是在預算會期，議員於公「不想與卸任市長交惡」、於私「想要更多時間進行選舉行程」，都不會對市府預算有太多干預，不過因為柯文哲形同放飛自我的行徑，導致府會關係緊張。擔任市長7年多來，柯文哲在卸任前的最後階段，因為雙城論壇、城市博覽會這些「展現自我大於實質意義」的活動，讓8年任期變得「虎頭蛇尾」，一切的一切，外界都看在眼裡。