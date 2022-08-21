復刻已佚失的阿姆斯壯大礮 高雄以設計風重開雄鎮北門
因應「台灣設計設計台灣」系列活動，高雄市府以設計角度重啟市定古蹟雄鎮北門，為呼應雄鎮北門經歷的乙未之役，特別復刻已佚失的阿姆斯壯大礮安裝於礮座處，打造古礮台戰場氛圍，並配合「台灣設計 設計台灣」活動，以設計角度打開市定古蹟雄鎮北門，在趣味互動了解戰爭情境，讓民眾追憶歷史、探索高雄。
因應「台灣設計設計台灣」系列活動，高雄市政府以6處歷史場域呼應近90年前高雄港勢展覽會，以現代化起點「哈瑪星」，並從文創設計思維出發，巧妙為整座城市交織出一股新舊融合的氛圍，而雄鎮北門的修復重啟充滿歷史回憶的空間，為戰事遺址增添一抹趣味文創風，走一趟雄鎮北門能感受全然不同的文史遺跡，追憶歷史、探訪高雄。
雄鎮北門自1875年肇建迄今已近150年歷史，坐落在臨港扼要處的珊瑚礁岩上，形制雖小，曾是防禦打狗港重要的歷史場域，1874年（清同治13年）牡丹社事件後，打狗三礮臺（旗後、哨船頭、大坪嶼）陸續建置並互成犄角，結合成為一組防禦線，扼高雄港之進出，其中雄鎮北門即「哨船頭礮台」，歷經1895年乙未戰役、日治時期打狗港疏濬業務辦公室、鐵道俱樂部、戰後海軍陸戰隊十三哨營等不同用途，改變了外觀及格局，1985年指定為市定古蹟。
走進雄鎮北門的中式紅磚營門，還可遊覽歐式礮座、城垣、彈藥庫、營舍以及地下化的兵房等遺跡，為呈現古蹟風貌與工法特色，針對挖掘出的不規則硓𥑮石步道及營牆遺跡，使其自然裸露，不刻意加工雕飾。此外，為重現清代兵房的空間氛圍，復原構成南北兵房重要結構的「密勒樑」及「三合土頂版構造」，在慢工細活的打磨下，雄鎮北門修復工程更於2021年獲城市工程品質金質獎肯定。